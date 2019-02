Fragment S11 zdrożał o prawie 280 mln złotych

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w czwartek aneks dotyczący finansowania budowy drogi ekspresowej S11 od węzła Koszalin Zachód do węzła Bobolice, na realizację której zabezpieczono o prawie 280 mln zł więcej, niż pierwotnie zakładano.

Program inwestycji budowy S11 od węzła Koszalin Zachód do węzła Bobolice zakładał, że jej koszt powinien zamknąć się w kwocie 1 mld 208 mln zł. Jednak ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych i wynagrodzeń w sektorze, szacuje się, że na budowę tego odcinka drogi potrzebnych jest o prawie 280 mln zł więcej.

Jak poinformował PAP rzecznik ministerstwa infrastruktury Szymon Huptyś, stosowny aneks do programu inwestycji, zabezpieczający jej finansowanie, podpisał w czwartek minister Adamczyk.

To pozwala GDDKiA na wszczęcie postępowania przetargowego. Wybór wykonawcy ma nastąpić w 2019 r.

Cytowany w komunikacie Adamczyk podkreślił, że „droga ekspresowa S11 Koszalin - Bobolice to bardzo ważna trasa, na którą mieszkańcy środkowego Pomorza i Wielkopolski czekali od lat”.

S11 to przykład na to, że dotrzymujemy obietnic i w ramach walki z wykluczeniem komunikacyjnym sukcesywnie przygotowujemy do realizacji kolejne drogi - dodał minister infrastruktury.