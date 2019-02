Aplikacja PKO BP nadal najlepsza na świecie

W najnowszym rankingu brytyjskiego Retail Banker International IKO PKO Banku Polskiego po raz drugi okazało się najlepiej na świecie ocenianą przez klientów aplikacją. Bank wkracza w drugie stulecie swojej działalności jako lider technologiczny.

Aplikacja PKO Banku Polskiego ponownie okazała się lepsza od aplikacji takich bankowych gigantów jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America. W dwóch największych sklepach z aplikacjami klienci wystawili IKO już ponad 300 tysięcy ocen, których średnia wynosi 4,8 na 5 możliwych gwiazdek.

Weszliśmy właśnie w drugie stulecie działalności banku, które bez wątpienia będzie stuleciem bankowości cyfrowej. Ponowne osiągnięcie tak znakomitego w skali światowej wyniku przez aplikację IKO jest potwierdzeniem, że zmierzamy we właściwym kierunku. Rozwijając IKO każdego dnia kierujemy się tym, żeby były ono maksymalnie proste i intuicyjne w obsłudze, a to klienci cenią dziś najwyżej. Wyzwaniem i celem jest dalsza cyfryzacja banku, w tym tworzenie ekosystemu usług wychodzących poza tradycyjnie pojmowane finanse. Nasze innowacyjne rozwiązania, takie jak IKO czy Chmura Krajowa, są świetnymi narzędziami, żeby to osiągnąć – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Opinie klientów dotyczące aplikacji IKO są monitorowane każdego dnia w internetowych sklepach z aplikacjami, ale także w mediach społecznościowych. Rejestrowane są też pomysły klientów na nowe funkcje w aplikacji – doskonałym przykładem jest wdrożona niedawno funkcja „Pomagaj z nami”, którą wcześniej zaproponował na portalu społecznościowym jeden z użytkowników aplikacji.

Obecnie IKO to ponad 3,2 mln aktywnych aplikacji. W samym 4. kwartale 2018 roku użytkownicy IKO wykonali z poziomu aplikacji ponad 28 milionów transakcji mobilnych. W tym samym okresie liczba klientów, którzy logowali się do banku wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego („mobile only”) sięgnęła już prawie 1,1 mln. PKO Bank Polski niezmiennie utrzymuje pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce, z 25-proc. udziałem w rynku (raport PRNews.pl za 3. kwartał 2018 r. o liczbie użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego).

W 2019 roku IKO zostanie wzbogacone między innymi o mobilną autoryzację oraz możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej czy opłacenia parkingu. Bank pracuje też nad projektem „Talk to IKO”, który umożliwi sterowanie aplikacją, a w przyszłości także innymi usługami dodanymi, za pomocą głosu.