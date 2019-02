Samochód służbowy do celów prywatnych? Zobacz zmiany 2019!

Nowy rok przyniósł spore zmiany, jeśli chodzi o użytkowanie samochodów w firmach. Dotyczą one nie tylko drogich samochodów i sporych firm, ale i małych przedsiębiorców. Masz samochód „na firmę”? Korzystasz z niego zarówno do celów służbowych jak i prywatnych? Zobacz koniecznie, co musisz wiedzieć, by nie dać się zaskoczyć!

Samochód w firmie nie jest obecnie żadnym luksusem, a wręcz obowiązkowym jej elementem, bez którego nie sposób owocnie funkcjonować. Prowadząc małą firmę bardzo często wykorzystujesz samochód nie tylko do celów firmowych, ale i prywatnych. Nazywane jest to „mieszanym użytkowaniem” pojazdu i wiąże się z restrykcyjnymi przepisami. Główną zaletą takiego rozwiązania, jest możliwość „wrzucania w koszty” wydatków związanych z eksploatacją danego pojazdu. Daje to możliwość obniżenia podatku VAT, a także podatku dochodowego, co w przypadku małych kosztów w firmie jest bardzo mile widziane. Nowy rok przyniósł jednak spore zmiany w tej kwestii. Co może Cię zaskoczyć?

Już nie 100, ale tylko 75 procent!

Podatnik posiadający w ewidencji środków trwałych samochód osobowy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z eksploatacją pojazdu. Mowa tutaj np. o serwisie pojazdu, kosztach parkingowych czy zakupie części. Do tej pory przepisy były dość łaskawe w tej kwestii i każdy z przedsiębiorców mógł odliczyć sobie sto procent danej kwoty. Wraz z 2019 rokiem, opcja ta została zastąpiona nieco bardziej pesymistycznym rozwiązaniem. Od nowego roku można bowiem zaliczyć wydatki związane z eksploatacją auta do kosztów uzyskania przychodu, ale wyłącznie w 75 proc. Rozwiązanie to dotyczy osób, które korzystają z samochodu zarówno w firmie jak i prywatnie!

Kiedy ustawodawca zalicza użytkowanie samochodu zarówno do celów prywatnych jak i służbowych? Przepisy mówią jasno, że ma to miejsce wtedy, jeśli dany przedsiębiorca nie prowadzi kilometrówki dla celów VAT. Oczywiście przepis ten nie ma zastosowania do podatników zwolnionych z VAT. Jeśli użytkujesz pojazd wyłącznie do celów służbowych, wciąż masz prawo odliczenia pełnej kwoty. Uważaj jednak na pochopne działania w tej kwestii – przedsiębiorcy będą musieli bowiem udowodnić takie przeznaczenie pojazdu poprzez szczegółową ewidencję. W przypadku podważenia tej opcji przedsiębiorcę czeka pozbawienie pełnego zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodu począwszy już od momentu nabycia pojazdu!

To spora modyfikacja, jeśli chodzi m.in. o drobnych przedsiębiorców korzystających z samochodu zarówno prywatnie jak i służbowo. Ostatnie zmiany wprowadzone zostały w 2014 roku kiedy przyjęto, iż pełne odliczenie podatku naliczonego z tytułu użytkowania czy nabycia pojazdu należy się tylko tym przedsiębiorcom, którzy wykorzystują samochód wyłącznie do celów służbowych. Ci, którzy stosują zasadę mieszaną, mogą odliczyć jedynie 50 proc. kwoty podatku VAT widniejącej na danej fakturze.