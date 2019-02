Będzie "mapa drogowa" pięciu projektów z konwencji PiS

5 marca rząd przedstawi mapę drogową dotyczącą wprowadzania projektów zapowiedzianych podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości - zapowiedziała podczas wtorkowego briefingu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Po wtorkowym posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki spotkał się m.in. z wicepremier Beatą Szydło, szefową resortu finansów Teresą Czerwińską, szefem resortu infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, a także szefem Kancelarii Premiera Michałem Dworczykiem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.

Jak poinformowała Kopcińska, spotkanie dotyczyło omówienia pięciu propozycji programowych, które zostały zapowiedziane podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Praktycznie na ukończeniu jest projekt, który mówi o odbudowie połączeń autobusowych. Już w najbliższych dniach projekt ten zostanie skierowany do wykazu prac legislacyjnych rządu - zapowiedziała rzeczniczka, która uczestniczyła we wtorkowym spotkaniu.

Jak dodała, następnym projektem będzie projekt „Emerytura plus”, oraz ten dotyczący „500 plus” na pierwsze dziecko.

Kolejne zmiany dotyczące podatków, czyli zerowy podatek PIT dla osób pracujących do 26 roku życia, oraz obniżenie PIT dla osób pracujących wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu pojawią się na kolejnym etapie prac - oświadczyła.

Kopcińska poinformowała ponadto, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi mapę drogową dotyczącą wprowadzania zapowiedzianych zmian.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, 5 marca, przedstawiona zostanie mapa drogowa projektów, o których mówię. Wtedy również przedstawimy państwu szczegółowe rozwiązania – powiedziała rzeczniczka rządu.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział od 1 lipca wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko i od maja br. wypłatę „trzynastki” dla emerytów w wysokości najniższej emerytury - 1 100 zł. Ponadto PiS chce znieść podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia i co najmniej dwukrotnie podnieść kwotę uzyskania przychodów, a także przywrócić zredukowane wcześniej połączenia autobusowe, co dotyczyć ma przede wszystkim mniejszych miast i wsi. Program ten ma kosztować 30-40 mld zł.

Na podst. PAP