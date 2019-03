Startupy z branży kosmicznej dostaną wsparcie

Trzy konsorcja regionalne pod patronatem ARP podpisały porozumienie, którego głównym zadaniem będzie utworzenie Inkubatora Biznesowego ESA. Jego celem jest wspieranie startupów, które wykorzystują technologie kosmiczne.

ESA BIC’s (European Space Agency Business Incubation Centers) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne.

Konsorcjum tworzą cztery instytucje: ARP, Blue Dot Solutions, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej - lider konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław oraz Województwo Podkarpackie - lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.

Startupy w procesie inkubacji otrzymują dostęp do 50 tys. euro bezzwrotnego wsparcia finansowego, 80 h wsparcia technicznego, bezpłatny dostęp do pomieszczeń biurowych i infrastruktury technicznej na czas inkubacji, wsparcie merytoryczne, dostęp do europejskiej sieci centrów inkubacyjnych ESA BIC, oraz promocję projektu na arenie międzynarodowej.

Dzięki podpisanemu porozumieniu łatwiej będzie pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej i łatwiej podzielić zadania.

Jak wyjaśnił Dariusz Śliwowski wiceprezes ARP, dzięki porozumieniu udało nam się połączyć i stworzyć jedną wielką organizację, która może skutecznie konkurować z innymi firmami, na innych rynkach oraz skuteczniej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Te wszystkie firmy to przyszłość polskiej gospodarki, bo to co powstaje dla branży kosmicznej ma niezwykle ważne znaczenie tu dla technologii i przemysłu ziemskiego, z których na co dzień korzystamy - mówił Śliwowski z ARP.

Według Jadwigi Emilewicz minister przedsiębiorczości i technologii, mamy dobre doświadczenia w tworzeniu otoczenia biznesowego dla start-upów, np. przy scaleup. Centrum inkubacji przemysłowej ESA pozwoli na przejście polskiego potencjału z obszaru nauki i publicystyki na tryb gospodarczy.

Emilewicz przypomniała również, że od 2012 roku jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, dzięki czemu polskie firmy mogą ubiegać się o finansowanie różnych projektów. Jak dodała minister, na wniosek firm zwiększyliśmy składki jakie wnosimy do tej instytucji.

Patrzymy w kosmos bo ten przemysł to wielki potencjał dla gospodarki i duży impuls rozwojowy dla biznesu-twierdzi Emilewicz.

Według minister Emilewicz, na finiszu są już prace nad nowelą ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki nowym przepisom będą sprecyzowane jasno cele, funkcje i kompetencje tej instytucji.

Otworzyliśmy szeroko drogę do kosmosu dla polskich firm teraz to wszystko w ich rękach - podsumowała Emilewicz minister przedsiębiorczości i technologii.

Proces inkubacji realizowany może być w każdym z sześciu miast: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Podobne centra inkubacji uruchomione zostały już w dwudziestu jeden różnych lokalizacjach w siedemnastu krajach europejskich.

Inkubatory ESA współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami, które mogą finansować rozwój przedsiębiorstw (m.in. z bankami, funduszami inwestycyjnymi obejmującymi venture capital oraz tzw. aniołami biznesu). Jednocześnie, dzięki bliskiej współpracy z ESA i jej ekspertami, start-upy będą mogły uzyskać wsparcie merytoryczne. Każde z konsorcjów ESA BIC powstające w różnych krajach składa się z partnerów zapewniających wszystkie z wymienionych rodzajów wsparcia. Inkubator finansowany jest przez ESA oraz przez partnerów konsorcjum ze środków krajowych. Funkcjonowanie każdego ESA BIC planowane jest na okres 5 lat, w trakcie których rocznie inkubowanych ma być od kilku do kilkunastu start-upów.