GAZETA BANKOWA: Huawei nie rządzi w bankach

Polskie banki korzystające z rozwiązań ICT koncernu Huawei – który ostatnio ma problemy w naszym kraju – są na razie spokojne – ocenia Marek Jaślan w „Gazecie Bankowej”.

Decyzja polskiego rządu przy wyborze sprzętu do inwestycji w sieć 5G najbardziej interesuje operatorów telekomunikacyjnych. Huawei deklaruje swoją przejrzystość dla rządu, operatorów i organizacji zewnętrznych. Chiński koncern podkreśla, że jest firmą prywatną i skupia się na technologii, a nie uprawianiu polityki. Równocześnie Chińczycy ostrzegają, że wykluczenie ich w przetargu na rozwój 5G oznacza ograniczenie konkurencji, a w rezultacie wzrost cen usług telekomunikacyjnych o 100–300 proc. Dla całej polskiej gospodarki taka decyzja oznacza nawet 8,5 mld euro straty.

Branża telekomunikacyjna analizuje wszystkie możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń. W styczniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że prowadzona jest swego rodzaju inwentaryzacja wykorzystania urządzeń Huawei w Polsce. Jak podkreślił resort, w pierwszej kolejności dotyczy to infrastruktury telekomunikacyjnej, ale zapewne obejmie też inne sektory – z pewnością administrację publiczną, i prawdopodobnie branżę finansową. Przykładem może być Tajwan, gdzie w grudniu ubiegłego roku rząd ogłosił, że rozważa rozszerzenie ustanowionego w 2013 r. zakazu używania technologii firm Huawei i ZTE również na sektor finansowy. Jest to element rozgrywki pomiędzy dwoma skłóconymi państwami, w ramach której Tajwańczycy ograniczają udział firm z ChRL w swoim rynku. Dla Tajwanu oznacza to zdominowanie instytucji finansowych przez sprzęt amerykańskiego IBM.

Banki na zakupach

A jak to wygląda w polskim sektorze bankowym? Zapewne znaczenie Huawei może być u nas większe niż na Tajwanie, ale nie jest to na pewno dominujący dostawca IT dla tego sektora. Same banki w Polsce, ze zrozumiałych względów, nie chcą się dziś specjalnie chwalić tym, że kupiły coś u Huawei.

(…)

Jednym z pierwszych wdrożeń Huawei w Polsce w sektorze bankowym był projekt dla IT BPS, spółki informatycznej z grupy Banku Polskiej Spółdzielczości, zrealizowany przed czterema laty. Dotyczył on budowy platformy IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Było to środowisko stworzone na potrzeby świadczenia usług dla podmiotów zrzeszonych w grupie BPS. Podkreślano przy tej okazji z dumą, że IT BPS jest jedną z pierwszych firm w Polsce, która oparła rozwiązanie IaaS na infrastrukturze Huawei. W tym celu zakupiono serwery oraz macierze dyskowe chińskiego koncernu. Głównym założeniem projektu było umożliwienie bankom spółdzielczym oraz spółkom grupy BPS wynajęcia infrastruktury IT w modelu cloud computing. Korzystając z tej infrastruktury w chmurze, każdy z banków spółdzielczych grupy BPS miał możliwość zakupu określonej liczby wirtualnych procesorów, pamięci, przestrzeni dyskowej czy dedykowanych maszyn wirtualnych.

(…)

Samo Huawei już pod koniec 2016 r. – podczas konferencji Huawei Connect Poland, którą anonsowało jako największe branżowe wydarzenie, jakie chiński koncern przygotował dla sektora ICT w Polsce – przedstawiało najważniejsze projekty wdrażane przez firmę oraz jej partnerów. A były wśród nich m.in. modernizacja sieci IT dla PKO Banku Polskiego czy Banku Zachodniego WBK, ale też Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskich Kolei Państwowych czy Gaz Systemu.

Oczywiście polskie banki nie są wyjątkiem, bo z technologii Huawei korzystają instytucje finansowe na całym świecie. Firma podaje, że jest ich ponad 300 w skali globalnej – w tym cztery banki chińskie (Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China, Bank of China) i dwa zagraniczne, które wymieniane są na liście 10 największych tego typu instytucji na świecie. Silną pozycję ma też w Rosji, gdzie jednym z klientów jest np. Sbierbank.

(…)

Banki w Polsce czekają na decyzje, jakie zapadną na szczeblu rządowym. Być może blisko im do takiego stanowiska, jakie zaprezentował Jean-Marc Harion, prezes Play, dla którego Huawei jest głównym dostawcą sprzętu telekomunikacyjnego. „Na pytania związane z Huawei nie odpowiemy. Zwracam tylko uwagę, że żadne prawne ani polityczne decyzje w tej kwestii nie zapadły” – mówił na konferencji prasowej.

(…)

Z pewnością sektor finansowy może się przyglądać rozwojowi sprawy Huawei ze znacznie większym spokojem niż telekomy. Nie tylko dlatego, że w znacznie mniejszym stopniu polegają one na technologii Huawei. Również dlatego, że mają znacznie większy wybór wśród dostawców ICT niż operatorzy, którzy będą budować niebawem sieci piątej generacji, z której banki będą w przyszłości chciały korzystać. Huawei ostrzega, że wyeliminowanie firmy z tych dostaw to opóźnienie w powstaniu 5G w Polsce od dwóch do trzech lat.

Cały materiał o rozwiązaniach IT dla sektora bankowego oraz więcej informacji i komentarzy o światowej i polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” - do kupienia w kioskach i salonach prasowych

„Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html