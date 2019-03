Premier: 180 mld złotych z VAT w tym roku

Według ostrożnościowych szacunków, w tym roku uda się o 2 proc. poprawić przychody z podatku VAT w porówaniu do 2018 r. Realnie myślę, że będzie to ok. 5 proc. czyli ok 180 mld zł z plusem, dlatego nasz optymizm w realizacji obietnic prospołecznych jest jak najbardziej uzasadniony – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji poświęconej luce VAT.

W ubiegłym roku przychody z tytułu VAT osiągnęły poziom ok. 175 mld zł. Wzrost PKB w budżecie założony konserwatywnie na poziomie 3,8 proc. w 2019 roku i plus wzrost inflacji to daje wzrost o ok. 6 proc. Zakładając, że VAT wzrośnie na poziomie 5-6 proc. to daje do 8-10 mld zł przyrostu w ściągalności VAT, a nie 3 mld zł, które założyliśmy w budżecie. Mój optymizm jest uzasadniony co do ściągalności VAT na ten rok - wyliczył premier podczas konferencji.

Czytaj także:Luka VAT mniejsza niż średnia w UE

Dodał, że gdyby dało się nawet 3 mld zł uzyskać z uszczelniania luki vatowskiej plus realny wzrost gospodarczy i wzrost konsumpcji na poziomie ok. 5%, nominalnie daje to 10-11 mld zł przyrostu z samego podatku VAT w tym roku. Według premiera poprzez uszczelnienie systemu podatkowego udało się przywrócić uczciwe warunki konkurencji na rynku, w poszczególnych branżach.

Przedsiębiorcy już wiedzą, że mogą konkurować technologią, jakością, know-how, a nie oszustwami. Czują się również bezpieczni bo poprzez nowoczesne rozwiązania informatyczne, które analizują dane przepływów finansowych i sprzedaży towarów skutecznie wyłapujemy oszustów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości kontroli – powiedział premier Morawiecki.

Filip Świtała wiceminister finansów przyznał, ze dzięki nowoczesnym systemom analitycznym tj.m.in. big data, skarbówka jest w stanie wyizolować skutecznie tych, którzy nie płacą i szybciej interweniować dzięki informacjom i analizie danych o przepływach finansowych i sprzedaży towarów.

Bardzo szybko widzimy nieuczciwe działania-przyznaje Świtała. To spowodowało, że wyłudzenia na wielką skalę jest praktycznie niemożliwe, zwiększyło się ryzyko złapania, a przy tym podniesienie sankcji za oszustwa podatkowe sprawiają znaczny spadek oszustw podatkowych - dodał wiceminister Świtała.

Według wiceministra wprowadzony monitoring towarów wrażliwych jak leków, paliw czy oleju napędowego, alkoholi czy tytoniu również skutecznie odstrasza oszustów.

Jak dodał Świtała wiceminister finansów, wprowadzenie mechanizmu split payment dało także przedsiębiorcom również poczucie bezpieczeństwa.

Do tej pory było tak, że uczciwi przedsiębiorcy bywali wmanewrowywani przez oszustów w karuzelę VAT, bo uczciwy biznesmen nie miał tak naprawdę możliwości zweryfikowania kontrahenta. W razie problemów oszuści znikali, a uczciwy przedsiębiorca był karany. Teraz przez wprowadzenie podzielonej płatności, można łatwo zweryfikować czy kontrahent jest uczciwy czy nie – tłumaczy wiceminister finansów.

Według premiera przyczyną naszego mini cudu gospodarczego jest przede wszystkim sprawność w działaniu instytucji państwa. Przez wprowadzenie nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych skuteczniej eliminujemy oszustów z rynku, jak również zmniejsza się biurokracja.

Pokazują to twarde dane od 2016,kiedy zaczęliśmy wprowadzać JPK, a poźniej split payment, przychody z tytułu VAT do budżetu państwa zwiększyły się o ok. 50 mld zł, przez trzy lata- przyznał premier.

Jak dodał Filip Świtała wiceminister finansów, do 2016 r. nie udało się przebić bariery ok. 120 mld zł przychodu z VAT. Dopiero systematyczne wprowadzenie w kolejnych latach JPK oraz split payment pozwoliło „przebić ten szklany sufit”- przyznał wiceminister Świtała. W 2017 r. wpływy z podatku VAT przekroczyły 150 mld zł., a w 2018 r. już 170 mld zł.

Te dane pokazują też skalę bezradności poprzedniej ekipy rządzącej w walce z mafiami vatowskimi, karuzelami podatkowymi , ich brak determinacji i kompetencji, chęci w walce z patologiami. Woleli sięgnąć do kieszeni Polaków poprzez zabranie środków z OFE, podniesienie stawki VAT do 23 proc., a także przez podniesienie wieku emerytalnego. Wielki ubytek podatków spowodował również emigrację zarobkową Polaków – dodał Mateusz Morawiecki.

Premier nadmienił też, że poprzez zmianę matrycy podatkowej obniżany jest VAT np. na wiele popularnych, codziennych produktów spożywczych z 23 proc. na 8 proc., z 8 proc. na 5 proc., a podnoszone są na ośmiorniczki czy kawior.

Możemy sobie na to pozwolić również dzięki zmniejszeniu luki VAT i większym przychodom z tytułu VAT do budżetu.

Morawiecki zapewnił też, że te systemy informatyczne zastosowane do poprawy ściągalności VAT, można stosować również przy poprawie ściągalności CIT, bo jak przyznał ściągalność tego podatku spadła.

Według premiera kluczem do sukcesu jest sprawność działania instytucji państwowych, a poprzez nowoczesne systemy elektroniczne i informatyczne biurokracja i przestępczość gospodarcza będzie systematycznie spadać.