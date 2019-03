SLD kopiuje pomysły PiS

Budowę 800 tys. nowych mieszkań o powierzchni ok. 50 metrów kwadratowych - zakłada program „Po Prostu Mieszkanie” przygotowany przez SLD. Szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że realizacja programu rozwiąże m.in. problem deficytu mieszkań na rynku pierwotnym w Polsce.

Rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska poinformowała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że Sojusz rozpoczyna cykl prezentowania swoich propozycji programowych. Jak dodała, będą one przedstawiane pod hasłem „Po Prostu”.

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty powiedział - prezentując pierwszą z propozycji programowych swojej partii „Po Prostu Mieszkanie” - że Sojusz stworzył ją, zadając sobie pytanie, co by zrobił mając do wydania 40 mld zł, kwotę, którą teraz ma do dyspozycji rząd PiS.

Czy lewica powinna to rozdać, czy powinna raczej starać się tworzyć mechanizmy, które będą rozwiązywały systemowo jakiś problem - powiedział.

Jak wskazał Czarzasty, w Polsce brakuje dwóch milionów mieszkań. Według SLD sztandarowy program PiS „Mieszkanie Plus” poniósł klęskę, a partia Jarosława Kaczyńskiego „zapowiadała powstanie 3 mln mieszkań i na zapowiedziach poprzestała”.

Zdaniem Sojuszu „państwo powinno prowadzić aktywną politykę mieszkaniową”, bo - jak oceniono - „to najlepsze koło zamachowe całej gospodarki”.

Program „Po Prostu Mieszkanie” - jak mówił Czarzasty - mógłby zagwarantować Polkom i Polakom 800 tysięcy nowych mieszkań o powierzchni około 50 metrów kwadratowych, dla osób posiadających i nie posiadających zdolności kredytowej. „Bez względu na to, czy są w związku, czy nie są, czy są w związku małżeńskim, czy nie są, czy są młodzi, czy są starzy” - zaznaczył.

Lider SLD mówił też, że Sojusz uważa, że 40 mld zł mogłoby zostać przekazanych przez państwo obywatelkom i obywatelom w postaci bezzwrotnych wkładów po 50 tys. zł na budowę mieszkań. 40 mld zł - jak dodał - to również „40 milionów metrów kwadratowych nowej powierzchni mieszkalnej w Polsce”.

Czarzasty przekonywał, że realizacja programu SLD będzie „kołem zamachowym dla polskiej gospodarki”, a także rozwiąże problem deficytu mieszkań na rynku pierwotnym w Polsce.

Szef SLD poinformował, że zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzego Jankowskiego z prośbą o pomoc w stworzeniu „całościowego oprzyrządowania ustawowego” projektu „Po Prostu Mieszkanie”.

Jankowski ocenił, że propozycje SLD są „realne”. Według niego, aby program udało się zrealizować muszą być trzy rzeczy: grunt, pieniądze i chęć.

Chęci mają spółdzielnie, o pieniądzach powiedział przewodniczący (Czarzasty), myśmy zrobili szybką analizę wśród spółdzielców, że dzisiaj dysponujemy gruntami, na których można wybudować 300 tys. mieszkań ogólnodostępnych, na tych warunkach o których jest mowa w programie - podkreślił prezes Krajowej Rady Spółdzielczej.

SzSz (PAP)