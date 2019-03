Prezes Aviva: Ten rok będzie rokiem PPK

Produkty inwestycyjne nie cieszyły się w minionym roku popularnością – mówi Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska, komentując wyniki za 2018 r. Dodaje, że ten rok będzie należał do programu PPK.

Zysk operacyjny całej grupy Aviva w Polsce wyniósł 956 mln zł. Przypis spada 5 rok z rzędu głównie z powodu słabego sentymentu do produktów inwestycyjnych, co odbiło się na całym rynku. To, że produkty te nie cieszyły się popularnością przełożyło się na wzrost zainteresowania produktami ochronnymi – mówił Uszpolewicz.

Jak dodał, zysk netto 7 spółek z grupy Aviva wyniósł ok. 700 mln zł. Zysk netto życiowej spółki wyniósł w ubiegłym roku 588 mln zł (w 2017 r. było to 570 mln zł), wartość składki sięgnęła 1 912 mln zł (rok wcześniej było to 1 879 mln zł), a suma wypłaconych brutto odszkodowań i świadczeń zmniejszyła się z 1 416 mln zł w 2017 r. do 1 308 mln zł rok temu.

I dodał, że ten rok będzie rokiem PPK, „mamy nadzieję stać się znaczącym graczem na tym rynku”.

Przy PPK konkurencja będzie trudna. Wszyscy będą oferować podobny produkt, natomiast czynnikiem konkurencyjnym będzie poziom obsługi – mówił szef Aviva Polska.

Zdaniem Uszpolewicza, program PPK powinien przynieść pozytywny efekt. Jak poinformował, prowadzone są prace nad propozycją grupy.

Ofertę PPK wprowadzi nasze TFI. Za dystrybucję będą odpowiadać regionalni menedżerowie. Chcemy odciążyć pracodawców od formalności – mówił szef Aviva Polska.

Jego zdaniem ten rok „nie będzie łatwy”.

Słabiej się zaczął, ponosimy pewne koszty związane z inwestycjami, rozwijamy MojaAviva i planujemy wprowadzić nowy produkt na rynek. Ma to być produkt ochronny z opcją inwestycyjną – dodał.

Do grupy Aviva należy m.in. towarzystwo ubezpieczeń życiowych, majątkowych, a także spółki Santander Aviva oraz Expander.