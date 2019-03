Wraca sprawa frankowiczów

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją Związku Banków Polskich - poinformowała we wtorek w komunikacie na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta. Tematem spotkania była m.in. sprawa kredytów frankowych.

Według komunikatu w spotkaniu uczestniczyli również wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy i przedstawiciel ministra finansów.

„Merytoryczna dyskusja dotyczyła mechanizmów rozwiązywania problemów kredytobiorców związanych ze spłatą kredytów mieszkaniowych złotowych i odnoszonych do walut obcych oraz sytuacji sektora bankowego w Polsce” - głosi komunikat.

„Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, oraz Dorota Karczewska, Wiceprezes UOKiK, przedstawiły systemowe problemy związane z szeroko rozumianą z ochroną praw kredytobiorców. Znaczącą kwestią jest utrzymywanie przez niektóre banki klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowach kredytowych, pomimo prawomocnych orzeczeń sądów w tym zakresie, przede wszystkim Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znacząco rośnie liczba wniosków o zbadanie umów kredytowych pod kątem takich klauzul, które to wnioski kredytobiorcy kierują do Rzecznika i UOKiK. Problemem strukturalnym - wskazanym przez Rzecznika - jest niechęć banków do włączania się w postępowania mediacyjne z kredytobiorcami lub zrywanie mediacji i kierowanie spraw do rozstrzygnięcia na drodze sądowej” - czytamy.

Przedstawiciele banków, wynika z komunikatu, opisywali trudności w funkcjonowaniu instytucji, którymi kierują, i sektora bankowego. „Wskazywali także rozwiązania, które ich zdaniem mogą lepiej kierować pomoc dla kredytobiorców” - głosi komunikat.

„Minister Paweł Mucha z uwagą odniósł się do zaprezentowanych opinii, przedstawiając stanowisko Kancelarii Prezydenta RP. Spotkanie wpisało się w stały dialog Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami sektora finansowego w Polsce. Nie wykluczono kolejnych spotkań dotyczących problematyki funkcjonowania polskiego systemu bankowego i wspierania kredytobiorców” - czytamy.

W Sejmie jest obecnie procedowany prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Przedstawiciele Związku Banków Polskich krytycznie oceniają niektóre rozwiązania zawarte w projekcie, m.in. konstrukcje Funduszu Konwersji, na który miałyby składać się banki, a z którego m.in. pokrywano by koszty przewalutowania kredytów.(PAP)