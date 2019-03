Glapiński: Poziom inwestycji jest daleko wyższy

Poziom inwestycji jest daleko wyższy niż pokazują to statystyki, a wykazywany niski poziom inwestycji przy tak wysokim wzrośnie PKB jest sprzecznością, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

Z rosnącym zdumieniem obserwujemy statystykę, jeśli chodzi o poziom inwestycji w Polsce i według naszych dyskusji i analiz, poziom inwestycji jest wyższy niż odnotowuje to GUS. Dyskusyjna jest analiza, jeśli chodzi o leasing. Przychylamy się do opinii, że poziom inwestycji jest daleko wyższy niż pokazują to statystyki. Wykazywany niski poziom inwestycji przy tak wysokim wzrośnie PKB jest sprzecznością. Przedsiębiorcy inwestują, ile chcą - powiedział Glapiński podczas Forum Bankowego.