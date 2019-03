Ruszyła Polsko-Chińska Izba Gospodarcza

Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza SinoCham zainaugurowała działalność, poinformował prezes Izby Liu Hongxing. Polskie władze oceniają, że Izba ma „wysokie zdolności instytucjonalne wspierania firm w finansach, przemyśle czy technologiach”.

Izba jest pierwszą dwustronną organizacją gospodarczą, w skład której wchodzą duże i wpływowe chińskie oraz polskie przedsiębiorstwa. Jest ona wyrazem dobrych stosunków gospodarczych pomiędzy oboma krajami. Izba zajmie się też wzmocnieniem współpracy gospodarczej między Polską a Chinami. Będzie także pomostem między rządami a środowiskiem biznesowym. Jestem przekonany, że jej aktywność przyniesie Polsce i Chinom wiele korzyści - powiedział Hongxing podczas inauguracji działalności Izby.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski ocenił, że to „wielki dzień rozwoju stosunków gospodarczych” między oboma krajami.

Izba ma wielką rolę do odegrania. Wspieramy wielkie projekty Chin, jak Pas i Szlak - wskazał Arendarski.

Wiceprezes Warsaw Exhibition Board Sławomir Majman dodał, że „wizja rozwoju Chin inspiruje”.

Chcemy być istotną częścią projektu nowego jedwabnego szlaku. Polska jest największym placem budowy w Europie i chińskie firmy powinny być tego uczestnikami. Izba powinna pracować na systematyczne wzmacnianie stosunków Polskimi Chin przez uczciwy intensywny biznes i realizować zasadę wspólnego świata i przeznaczenia - stwierdził Majman.

W ocenie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, Izba ma „wysokie zdolności instytucjonalne wspierania firm w finansach, przemyśle czy technologiach”.

Do zadań Izby będzie należało m.in. stworzenie platformy do dialogu dla biznesu i rządów Polski oraz Chin, pomoc chińskim i polskim przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, organizowanie wyjazdów i spotkań biznesowych oraz zachęcanie większej liczby chińskich firm do inwestowania w Polsce. Izba przyjmie też na siebie odpowiedzialność społeczną i w imieniu swoich członków będzie działać na rzecz dobra publicznego w Polsce.

Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza, która powstała z inicjatywy chińskich przedsiębiorstw w Polsce, jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Izba ma chronić i wspierać polskie interesy gospodarcze w Chinach oraz chińskie w Polsce w celu promowania współpracy w obszarze inwestycji i handlu między oboma krajami. W jej skład wchodzi obecnie ponad 40 członków reprezentujących różnorodne branże, takie jak infrastruktura, farmacja, telekomunikacja, finanse, przetwórstwo żywności, produkcja maszyn, itp.

(ISBnews)SzSz