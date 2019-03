Zarobki w zarządzie Orlenu o 1/3 w dół

W 2018 roku wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu PKN Orlen wyniosło łącznie 4 mln 745 tys. zł, podczas gdy w 2017 r. było to 6 mln 572 tys. zł - wynika z danych opublikowanych przez płocki koncern w raporcie rocznym.

Według tych informacji, w przypadku prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka kwota w ramach wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu spółki w 2018 r. wyniosła 867 tys. zł, jako wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki od 6 lutego 2018 r.

Jak podał PKN Orlen, premie potencjalnie należne członkom zarządu spółki pełniącym funkcję w danym roku, czyli w 2018 r., do wypłaty w roku kolejnym, to łącznie 4 mln 144 tys. zł, w tym 766 tys. zł w przypadku prezesa Obajtka. W 2017 r. premie potencjalnie należne członkom zarządu płockiego koncernu pełniącym funkcję w danym roku do wypłaty w roku kolejnym wyniosły łącznie 6 mln 368 tys. zł.

Według PKN Orlen wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki za 2018 r. wyniosło łącznie 1 mln 214 tys. zł, a w 2017 r. było to 808 tys. zł. W przypadku obecnej przewodniczącej rady nadzorczej płockiego koncernu Izabeli Felczak-Poturnickiej wynagrodzenie za 2018 r. to 124 tys. zł, natomiast w 2017 r. wyniosło 53 tys. zł za okres pełnienia funkcji od 30 czerwca 2017 r.

Z danych PKN Orlen wynika, że wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego Grupy Orlen w 2018 r. wyniosło w sumie 178 mln 607 tys. zł, a w 2017 r. było to 158 mln 681 tys. zł.

Według PKN Orlen zysk netto tej spółki za 2018 r. osiągnął poziom ponad 5,4 mld zł, przy czym wynik ten za 2017 r. wyniósł rekordowe ponad 6,1 mld zł.

Zarząd płockiego koncernu proponuje, aby z jego zysku netto za 2018 r. na wypłatę dywidendy przeznaczyć prawie 1,5 mld zł, czyli 3,5 zł na jedną akcję. Dywidenda na takim poziomie byłaby najwyższą w historii tej spółki. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

PAP, MS