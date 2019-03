Kwartalne rozliczenie VAT – dla kogo i kiedy się opłaca?

Prowadząc własną działalność gospodarczą podejmujesz wiele decyzji, także tych dotyczących spraw finansowych. Wybór biura księgowego, rodzaju opodatkowania czy sposobu rozliczania podatku VAT to tylko niektóre ze spraw, jakie musisz przeanalizować. Jakie korzyści płyną z kwartalnego rozliczania podatku VAT? Dla kogo w ogóle dostępne jest to rozwiązanie? Zobacz najważniejsze kwestie.

Będąc podatnikiem VAT, zgodnie z przepisami, masz dwie możliwości: rozliczać się miesięcznie bądź kwartalnie. Na początku przygody z prowadzeniem swojej działalności w zasadzie nie masz wyboru. Kwartalne rozliczenie podatku VAT mogą bowiem wybrać podatnicy, u których od zarejestrowania do VAT minęło 12 miesięcy. Oznacza to w praktyce, że tematyką kwartalnego rozliczania podatku VAT możesz interesować się nie wcześniej niż po roku prowadzenia własnej firmy i podleganiu podatkowi VAT. Przy rejestracji do VAT masz do wyboru jedynie miesięczne rozliczenie, przy którym zobowiązany jesteś do każdego 25. dnia miesiąca wpłacić należną kwotę do Urzędu Skarbowego.

Kwartalne rozliczenie VAT – dla kogo?

Masz za sobą pierwszy rok bycia vatowcem i zwyczajnie męczą Cię comiesięczne przelewy? Po 12 miesiącach od rejestracji możesz wybrać kwartalny system rozliczeń. Czas to jednak nie jedyne kryterium. Opcja ta bowiem jest dostępna dla małych podatników. Oznacza to, że pod lupę musisz wziąć swój obrót w ciągu roku podatkowego. Obecnie, w 2019 roku, małym podatnikiem nazywany jest przedsiębiorca, którego obrót w roku podatkowym nie przekracza 1 200 000 Euro, co po przeliczeniu wynosi nieco ponad 5 100 000 złotych.

Raz na kwartał – dlaczego się opłaca?

Podatnicy, którzy przeszli na kwartalne rozliczanie podatku VAT jako najważniejsze korzyści wskazują rzadsze zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Mniej przelewów to mniej obowiązków na głowie, których i tak, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jest już całkiem sporo. Do ważnych plusów takiego rozwiązania należy także zaliczyć kwestię korygowania błędów. Rozliczając się kwartalnie, w przypadku błędu i konieczności korekty podatku VAT, składasz dokumenty dotyczące deklaracji z kwartałów, a nie każdego miesiąca jak to ma miejsce przy rozliczeniu miesięcznym. Po raz kolejny więc wszelkie formalności i sprawy urzędowe stają się mniej skomplikowane.

Oprócz tego, w przypadku małych przedsiębiorców, podleganie kwartalnemu rozliczeniu VAT otwiera drogę do metody kasowej rozliczania podatku VAT i korzystania z jej zalet. Jest także coś dla większych przedsiębiorstw – kwartalne rozliczenia VAT zwiększają znacznie płynność finansową, co oznacza większą elastyczność w kwestii planowania wydatków firmowych.

Jak przejść na kwartalne rozliczenie podatku VAT? Nie jest to skomplikowane. Wystarczy, że złożysz w urzędzie skarbowym aktualizację formularza VAT-R. Znaczenie ma tutaj data – dokument składasz bowiem najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcesz rozliczać się już kwartalnie. W obecnym roku podatkowym najbliższy termin to maksymalnie 25 maja.