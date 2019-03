Spada wartość kredytów mieszkaniowych

Wartość kredytów mieszkaniowych spadła w lutym tego roku 4,9 proc. proc. do 4,36 mld zł - poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

BIK poinformowało, że w lutym 2019 r. banki udzieliły łącznie 16,8 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,36 mld zł. Stanowi to spadek o 18,4 proc. w ujęciu liczbowym i spadek o 4,9 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lutego 2018 r.

Jak zaznacza BIK lutowe obserwacje rynku kredytów mieszkaniowych w 2019 r. potwierdzają grudniowe odczyty indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe, który sygnalizował spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. W grudniu 2018 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 25,54 tys. osób tj. aż o 37,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Z uwagi na czasowe przesunięcie momentu wnioskowania o kredyt mieszkaniowy i jego udzielenia efekt grudnia 2018 r. znalazł swoje odzwierciedlenie w sprzedaży lutego 2019 r.

Biuro podało, że ponad 18-proc. spadkowi liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych towarzyszy również spadek ich wartości jednak tylko o 4,9 proc. Według BIK zjawisko to wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów, z których już ponad 66 proc. wartości dotyczy przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Ujemne dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą jedynie kredytów do 250 tys. zł. Liczba kredytów powyżej 350 tys. zł, udzielonych w lutym br. jest wyższa o 45 proc. w stosunku do lutego 2018 r.

„Luty to już kolejny miesiąc wyraźnego zróżnicowania na rynku kredytów mieszkaniowych. Hossa w najlepsze trwa na rynku kredytów wysokokwotowych, które są domeną aglomeracji. Natomiast w czterech przedziałach kredytów mieszkaniowych do 250 tys. zł., ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. W przedziale 100 - 150 tys. banki udzieliły o 39 proc. mniej kredytów niż w lutym 2018 r.” - zauważa cytowany w komunikacie prof. Waldemar Rogowski z BIK.

PAP/ as/