Lokalizacja fabryki aut elektrycznych już wkrótce

Kończymy wybór miejsca, gdzie powstawać będą polskie auta elektryczne - powiedział w czwartek w Poznaniu minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak dodał, za kilka lat z polskiej fabryki wyjadą pierwsze pojazdy; w przyszłym roku gotowa ma być sieć punktów ładowania.

Minister Tchórzewski uczestniczył w stolicy Wielkopolski w największym motoryzacyjnym wydarzeniu targowym w kraju - targach Poznań Motor Show. W ramach targów odbywa się kongres elektromobilności MOVE Mobility & Vehicles.

Szef resortu energii zapewnił, że rozwój elektromobilności należy do priorytetów polskich władz.

Wyrazem tego jest to, że po raz pierwszy mamy konkretnie sprecyzowany system finansowania - powstał Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Jednym z zadań, które zostały postawione przed tym funduszem jest to, że pomoże on sfinansować budowę sieci punktów ładowania. Mamy takie ambitne założenie, że ta sieć powinna być wybudowana do końca 2020 roku; możliwe, że stanie się to do połowy 2021 roku, ale chcemy to zrobić wcześniej - powiedział.