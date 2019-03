Będą trudności z zapewnieniem bilansu mocy

Istotne trudności z zapewnieniem bilansu mocy w okresie letnio-jesiennym mogą wystąpić już w 2019 r., wynika z analizy możliwości pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc, przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Wyniki analizy możliwości pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc w kolejnych latach wskazują, że już w 2019 r. mogą wystąpić istotne trudności z zapewnieniem bilansu mocy (dostaw energii do odbiorców bez konieczności wprowadzania ograniczeń) w okresie letnio-jesiennym - czytamy w Biuletynie URE.

Na ocenę tej sytuacji wpływa między innymi fakt niewielkiego marginesu mocy dyspozycyjnej dostępnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w tym okresie przy założeniu rezerwy mocy jedynie na poziomie 9% ponad zapotrzebowanie tj. niezbędnej w warunkach operacyjnych.

Warto podkreślić, że do analiz długoterminowych przyjmuje się znacznie wyższą wartość niezbędnej nadwyżki mocy. Istotnym jest również fakt, że już obecnie w KSE funkcjonują jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej w zakresie 800 – 1100 MW (kolejne jednostki w tej klasie mocy są planowane do oddania do eksploatacji w tym roku) - czytamy dalej.