PGE chce zwiększyć moce fotowoltaiczne do 2,5 GW

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce zwiększyć łączne moce zainstalowane w fotowoltaice do 2,5 GW, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

500 MW w fotowoltaice nie zaspokaja naszych ambicji. Uruchomimy program, który docelowo da nam 2,5 GW mocy fotowoltaicznych - powiedział Wasiłek podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku.

Przypomniał, że grupa inwestuje też w moce wiatrowe - planuje docelowo ok. 2,5-3 GW w offshore i ponad 600 MW na lądzie

W ramach zmiany miksu energetycznego, PGE inwestuje także w moce gazowe, jak np. dwa bloki w Zespole Elektrowni Dolna Odra.

Chcielibyśmy, żeby wszystkie nasze lokalizacje kogeneneracyjne przeszły na paliwo gazowe. W kilku lokalizacjach ten proces już trwa - dodał wiceprezes. PGE chce uczestniczyć w ok. 25% w transformacji energetycznej Polski, chcemy partycypować w 25% w rozwoju OZE - podsumował.

W realizowanej strategii PGE założyła 25% udziału w krajowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

