II nitka rurociągu pomorskiego powstanie do końca 2023r.

Dzięki tzw. specustawie - ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która wejdzie w życie 18 kwietnia - PERN zakłada skrócenie czasu budowy inwestycji liniowych. Budowa drugiej nitki rurociągu pomorskiego powinna zakończyć się do końca 2023 r., poinformował wiceprezes Mateusz Wodejko.

Do tej pory inwestycje liniowe były bardzo długotrwałe. Jedna z nich była realizowana 13 lat. W przypadku drugiej nitki ropociągu pomorskiego zaplanowaliśmy, że inwestycja zajmie ok. 8 lat, a po wejściu w życie specustawy zakładamy, że zamknie się to w pięć-sześć lat, czyli na koniec 2023 r. - powiedział Wodejko w rozmowie z ISBnews.