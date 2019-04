PZU udostępniło klientom program PZU GO

PZU udostępniło klientom innowacyjne rozwiązanie telematyczne PZU GO, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców - poinformowała w czwartek spółka. PZU GO to aplikacja mobilna połączona z niewielkim urządzeniem typu beacon; pozwoli na automatyczne wezwanie pomocy w razie wypadku.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) poinformował o rozpoczęciu sprzedaży „innowacyjnego rozwiązania, który przede wszystkich pomoże chronić ludzkie życie zagrożone w momencie wypadku komunikacyjnego”.

Jak napisano w komunikacie, „w razie potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia na drodze, czujnik PZU GO połączony przez Bluetooth z aplikacją w telefonie, wyśle sygnał do ubezpieczyciela. Dzięki temu pracownicy PZU będą mogli skontaktować się z ubezpieczonym i ustalić, czy potrzebuje pomocy. Jeśli ubezpieczony nie odbierze telefonu, Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzyma informacje o zdarzeniu i w razie potrzeby wyśle karetkę na miejsce wypadku”.

PZU jako pierwszy ubezpieczyciel tej skali wprowadza tego typu rozwiązanie - powiedział, cytowany w komunikacie dyrektor Biura CRM i Rozwoju Technologii w PZU, Andrzej Skasko.

Dodał, że w ramach testów pojazdy wyposażone w PZU GO przejechały łącznie pół miliona kilometrów.

Ubezpieczyciel zaznaczył, że zgodnie z założeniami strategii Parlamentu Europejskiego celem do 2050 roku jest ograniczenie ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym na terenie Unii Europejskiej do zera.

Jednym z przyjętych elementów jest wdrożenie systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych eCall. Urządzenia tego typu obowiązkowo montowane są we wszystkich pojazdach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony homologowanych po 31 marca 2018 roku. Tymczasem w Polsce średnia wieku pojazdu szacowana przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wynosi około 13,6 lat. Oznacza to, że system eCall stanie się powszechny na polskich drogach dopiero za kilka lat. Dlatego PZU wprowadza PZU GO - czytamy w komunikacie.

Grupa PZU jest liderem branży ubezpieczeniowej w Polsce z ponad 37-proc. udziałem w rynkach ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych i 46-proc. udziałem w rynku ubezpieczeń na życie. W roku 2018 grupa PZU zanotowała najwyższy od pięciu lat roczny zysk netto 5,4 mld zł, a składka przypisana brutto wyniosła 23,5 mld zł.

SzSz(PAP)