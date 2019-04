Jutro poznamy zwycięzów Lider 2018 i HIT 2019

Redakcja „Gazety Bankowej” już po raz siedemnasty organizuje konkurs, w ramach którego wyłoniony zostanie technologiczny „Lider 2018”, a więc firma, która w minionym roku dokonała najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii.

Z kolei w konkursie „Hit Roku 2019” Kapituła Konkursów Technologicznych wskaże najciekawszą innowację technologiczną, którą będzie można wdrażać w roku 2019, a która jest już dostępna na rynku. Gala Technobiznesu już w środę, 24.04 – a uroczystość będzie transmitowana na żywo na facebookowym profilu wGospodarce.pl .

Konkurs Technologiczny „Lider 2018” to przedsięwzięcie redakcji „Gazety Bankowej”, którego ambicją jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone (w całości lub w części, choć ta część musi stanowić jednocześnie funkcjonujące rozwiązanie) w 2018 r. Wdrożenia wybierane są w trzech kategoriach:

Kategorie Bankowość oraz Ubezpieczenia i inne usługi finansowe są precyzyjnie zdefiniowane. Pod pojęciem Przemysł 4.0 redakcja „Gazety Bankowej” rozumie wszelkie firmy produkcyjne, które wdrażają rozwiązania informatyczne służące do poprawy ich efektywności wytwórczej i sprzedażowej, usprawniające swoje procesy wewnętrzne oraz służące do unowocześnienia produkcji, ewentualnie działające korzystnie na środowisko dzięki oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii lub ograniczeniu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Zgodnie z ustalonymi od lat zasadami w konkursie „Lider” udział biorą firmy, które wdrożeń dokonały.

Drugą odsłoną konkursów technologicznych „Gazety Bankowej” jest „Hit Roku 2019” – tu Kapituła wskazuje najlepsze rozwiązania technologiczne, które w roku 2019 będą dostępne dla uczestników rynku z tych samych trzech branżach. W tym wypadku chodzi o aplikacje, urządzenia lub inne rozwiązania mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji.

Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2019” dokonali producenci urządzenia, firmy oferujące rozwiązania informatyczne lub usługodawcy, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz Przemysłu 4.0.

Zgłoszenia do Konkursów odbywały się do 7 marca 2019 r. na stronie www.gb.pl, na specjalnych formularzach dedykowanych każdemu z nich.

W tym roku w Kapitule Konkursów Technologicznych „Gazety Bankowej” – Technobiznes 2019 zgodzili się zasiąść:

• Minister Jadwiga Emilewicz - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

• prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

• Prof. Alojzy Z. Nowak - dziekan Wydziału Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej UW

• Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH - kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH

• Prezes Patrycja Sass-Staniszewska - prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

• Dr hab. Zbigniew Krysiak, prof. SGH - ekspert ekonomiczny, doradca wiceministra finansów

• Wojciech Fedko – reprezentujący PAIH

• prof. Maciej Chorowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

• Romuald Orzeł – prezes Grupy Medialnej Fratria

• Henryk Uzdrowski – wiceprezes Grupy Medialnej Fratria

• Stanisław Koczot – zastępca red. naczelnego „Gazeta Bankowa”

• Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazeta Bankowa”

Konkursy Technologiczne „Gazety Bankowej” od siedemnastu lat pozwalają nam zajrzeć do biur zespołów projektujących najbardziej nowoczesne rozwiązania dla banków, instytucji finansowych, a od niedawna także dla przemysłu. Najbardziej cieszy nas fakt, że projekty, które jeszcze kilka lat temu wymieniane były jako ultranowoczesne technologie przyszłości – dziś są zgłaszane do nagród za udane wdrożenia. Dotyczy to choćby technologii AI, IoT, wykorzystania blockchainu czy chmur, Big Data i telematyki – mówi Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”