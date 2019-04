Technobiznes 2019: Mamy dwóch Liderów Przemysłu 4.0

Konkurs Technologiczny, w ramach którego „Gazeta Bankowa” przyznaje nagrody „Lidera” to najstarsza i najważniejsza tego typu impreza w Polsce. Po raz 17-ty wybraliśmy firmy, które dokonały najciekawszych wdrożeń w 2018 roku.

Jury konkursów technologicznych „Gazety Bankowej” wybiera najlepsze wdrożenia, dokonane przez firmy i instytucje finansowe w roku 2018. Jedną z kategorii, w których jury dokonuje oceny, jest „Przemysł 4.0”.

W tym roku jury nie przyznało trzeciego miejsca w tej kategorii. Za to drugie miejsce zajęła firma OKNOPLAST Sp. z o.o. o nazwie Voice OKNOPLAST. Jest to pierwszy na świecie system inteligentnych okien, które reagują na komendy głosowe. Dzięki niemu można w dowolnym momencie głosem otworzyć okna i drzwi czy zasunąć rolety. To innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia zdalne sterowanie domem.

Jury przyznało dwie równorzędne nagrody pierwsze. I tak za LIDERów 2019 w kategorii Przemysł 4.0 zostały uznane PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. za Aplikacja mobilna mBOK PGNiG oraz PKN Orlen za moduł ORLEN Pay w Aplikacji Orlen Mobile.

Wdrożenie PGNiG Obrót Detaliczny to jedna z pierwszych aplikacji na rynku energetycznym w Polsce, dających możliwość w pełni zdalnej obsługi umów gazowych i energii elektrycznej. mBOK pozwala klientom PGNiG na szybkie i bezpieczne zarządzanie rachunkami, odczytami oraz posiadanymi umowami. Ponadto umożliwia błyskawiczne opłacenie faktury, dokonanie zmian w umowie czy podanie odczytu liczników.

Rozwiązanie Orlenu jako pierwsze w Polsce pozwala kierowcom płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Kierowcy oszczędzają czas płacąc smartfonem. Jest to także duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością oraz dla rodziców podróżujących z dziećmi, ponieważ płatność nie wymaga wizyty w budynku stacji.