Będzie przyspieszenie w budowlance

W kwietniu oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji budowlanej; szacujemy, że roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 20 proc. - wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do środowych danych GUS.

Jak podał w środę Główny Urząd Statystyczny produkcja budowlano-montażowa w marcu 2019 r. wzrosła o 10,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 27,2 proc.

To kolejny już miesiąc bardzo dobrych wyników w budownictwie, szczególnie jeśli uwzględnimy wysoką bazę sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o 16,1 proc. Lepszych odczytów spodziewamy się w kolejnych miesiącach, a kulminacji produkcji budowlanej w połowie roku, co powinno przełożyć się na wzrost stopy inwestycji w całym roku - podkreślił resort przedsiębiorczości i technologii.