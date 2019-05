Polskie terminale obsługują karty zbliżeniowe

W Polsce niemal wszystkie terminale akceptujące płatności kartami są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. Na koniec ubiegłego roku z ogólnej liczby 786,2 tys. terminali tylko 84 nie posiadały funkcji zbliżeniowej - poinformował Narodowy Bank Polski.

Oznacza to, że w Polsce tylko w 0,01 proc. terminali nie można było zapłacić zbliżeniowo. Dla porównania w czwartym kwartale roku 2016 takie terminale stanowiły 8,7 proc. wszystkich tego typu urządzeń.

NBP zauważa, że na rynku akceptacji kart płatniczych zachodzą pozytywne zmiany, których odzwierciedleniem jest systematyczny wzrost liczby terminali. Według danych przekazywanych przez agentów rozliczeniowych, na rynku polskim na koniec grudnia 2018 r. funkcjonowało łącznie 786,2 tys. terminali przyjmujących płatności kartami.

W porównaniu do poprzedniego kwartału było ich więcej o 43,9 tys., co oznacza wzrost o 6 proc. Z kolei na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba terminali na rynku polskim zwiększyła się o 153,3 tys. urządzeń, co stanowi wzrost o 24 proc.

PAP/ as/