Państwowe firmy nie korzystają z węgla z Donbasu

Polska energetyka i inne firmy należące do Skarbu Państwa, a także krajowi odbiorcy indywidualni, nie korzystają z węgla z zajętego przez prorosyjskich separatystów Donbasu - zapewnił w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Dodał, że węgiel z Donbasu jest tylko wykorzystywany przez prywatne podmioty w przemyśle chemicznym.

Mówienie o tym, że my węglem z Donbasu, antracytem, trujemy dzieci, to jest jakiś skandal, to jest rzecz dla mnie bez precedensu. Jeśli ktoś mówi o 3,5 mld zł (wartości sprowadzanego do Polski rosyjskiego węgla), mówi o wspieraniu Putina - przepraszam, ale osiągnęliśmy poziom już nawet nie dramatu; nawet nie wiem jak to skomentować - powiedział wiceminister na antenie Polskiego Radia Katowice, nawiązując do niedawnych wypowiedzi szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.