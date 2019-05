Szczurek ponownie wezwany przed komisję ds. VAT

Komisja śledcza ds. VAT przesłucha w czwartek byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. „Zapytamy świadka m.in. o pakiet rozwiązań uszczelniających system podatkowy, nad którymi prace zostały przerwane” - powiedział przewodniczący komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała.

Pakiet ten - jak zaznaczył Horała - przygotowywał departament podatku VAT. Komisja zamierza zapytać też b. szefa resortu finansów o odwrócony VAT czy Jednolity Plik Kontrolny (JPK), który został wdrożony bez funkcji automatycznego raportowania.

Mateusz Szczurek funkcję ministra finansów pełnił od 2013 do 2015 roku. Za jego kadencji wprowadzono odwrócony VAT na kilka rodzajów towarów, między innymi na stal i elektronikę. To utrudniło życie przestępcom, ale ci natychmiast przerzucali się na handel innymi kategoriami towarów, których odwrócony VAT nie obejmował. M.in to przyczyniło się do lawinowego wzrostu luki VAT: w 2015 roku była 7,1 razy większa niż w 2007 roku: wzrosła z 7,1 mld zł do 50,4 mld zł.

Do tej pory komisja śledcza ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnim - były doradca Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” Karol Jene.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.(PAP)