W Niemczech protesty przeciwko Nord Stream 2

Grupa aktywistów klimatycznych wdarła się w czwartek na teren budowy gazociągu Eugal niedaleko Greifswaldu. Kilka osób wczołgało się do ułożonych już rur. Jest to protest przeciwko budowie magistrali Nord Stream 2.

Gazociąg Eugal ma mieć długość 485 kilometrów i przebiegać z Greifswaldu w kierunku granicy z Czechami. Będzie on służyć do dalszego transportu gazu ziemnego pochodzącego z Nord Stream 2. Grupa osób przedostała się na teren budowy gazociągu, żeby zaprotestować przeciwko rosyjsko-niemieckiemu projektowi.

Według policji około pięciu aktywistów znajduje się w ułożonych już rurach.

Podejrzewamy, że są już dość daleko - powiedział rzecznik lokalnej policji. Funkcjonariusze obawiają się, że protestującym może w rurach zabraknąć tlenu.

Ekolodzy informują, że cała akcja odbywa się pod hasłem „Zatkać Nord Stream 2”. Jej celem jest opóźnienie budowy gazociągu i zwrócenie uwagi na szkody dla klimatu, jakie powoduje gaz ziemny. Zdaniem aktywistów wysoka zawartość metanu w surowcu powoduje, że jest on znacznie bardziej szkodliwy, niż dotychczas zakładano.

Powstający właśnie gazociąg Nord Stream 2 budzi w RFN wiele kontrowersji. Zwolennicy przekonują, że zagwarantuje on zaopatrzenie w gaz, który będzie surowcem przejściowym póki cała energia nie będzie pozyskiwana z odnawialnych źródeł. Przeciwnicy wskazują na rosnące uzależnianie się od rosyjskich surowców i dostarczanie pieniędzy Kremlowi.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Bałtyk (z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech), o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg miał być gotowy do końca 2019 roku i jednocześnie Rosja zamierzała znacznie ograniczyć przesyłanie gazu tranzytem rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Przeciwne budowie Nord Stream 2 są m.in. Polska, kraje bałtyckie, Ukraina i USA.

PAP SzSz