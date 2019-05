Nowoczesna przyszłość górnictwa i węgla jest polską racją stanu i racją polskiej gospodarki - przekonywała w sobotę w Rudzie Śląskiej wicepremier Beata Szydło. Jej zdaniem, możliwe jest pogodzenie nowoczesnego wykorzystania węgla z troską o czyste powietrze.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że miks energetyczny - miks surowców energetycznych - będzie się zmieniał, będzie się różnicował. Niemniej jednak w tej chwili dla Polski, polską racją stanu, racją polskiej gospodarki, jest nowoczesna przyszłość górnictwa i węgla” - powiedziała wicepremier, która w sobotę odwiedziła Rudę Śląska autobusem wyborczym PiS.

Ruda Śląska należy do miast najbardziej w regionie związanych z przemysłem wydobywczym - działa tu należąca do Polskiej Grupy Górniczej kopalnia Ruda, złożona z trzech samodzielnych wcześniej kopalń: Pokój, Bielszowice i Halemba. Z Rudy Śląskiej pochodzi też odpowiedzialny w rządzie za górnictwo wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, którego kandydaturę w wyborach do PE wspierała w sobotę wicepremier.

W ocenie Szydło, majowe wybory do europarlamentu są decydujące dla polskiego górnictwa i energetyki. „W przyszłej kadencji w Parlamencie Europejskim będzie zapadało dużo ważnych decyzji dotyczących polityki klimatycznej i przyszłości polskiego górnictwa” - mówiła wicepremier.

Przypomniała, że rząd PiS od czterech lat wprowadza reformy w górnictwie. „Unowocześniamy górnictwo, ale przede wszystkim bronimy polskiego górnictwa, które jest ważne dla całej polskiej gospodarki. To pokazuje kierunek, który chcemy kontynuować. To nie jest zbyt modny i popularny kierunek w UE, dlatego im więcej osób rozumiejących wagę tego surowca dla nas, dla naszego regionu, tym lepiej” - powiedziała wicepremier.

Za kluczowe dla górnictwa uznała inwestycje i wprowadzanie w tej branży nowoczesnych technologii. Jak oceniła, wybory europejskie, to moment ważny nie tylko dla sektora wydobywczego, ale także dla Śląska - regionu, gdzie ten przemysł jest skoncentrowany.

„To ważny moment, który dotyczy przyszłości Śląska; tego Śląska, który ma być regionem nowoczesnym, który stwarza nowe możliwości, również zawodowe. Umiejętne wykorzystanie polityk regionalnych w UE jest ogromną szansą dla regionu śląskiego” - powiedziała Szydło, namawiając wyborców, aby głosując w wyborach 26 maja wzięli pod uwagę także kryterium dobra swojego regionu.

„Najważniejsze są sprawy Polski, sprawy Polaków, ale i ważne są sprawy mojego regionu; regionu, z którego się wywodzę - trzeba o niego zabiegać” - mówiła Szydło, która spotkała się z mieszkańcami Rudy Śląskiej na skwerze przy Pomniku Powstańców Śląskich w dzielnicy Kochłowice, przy dźwiękach górniczej orkiestry.

Wicepremier oceniła, że można doskonale, nowocześnie pogodzić korzystanie z węgla oraz troskę o czyste powietrze. „Program +Czyste powietrze+, który przygotował rząd, również jest dowodem na to, że można doskonale łączyć te dwie kwestie” - powiedziała Szydło.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, „dwójka” na śląskiej liście PiS w wyborach do europarlamentu, wskazał na połączenie - w polskiej strategii energetycznej - rozwoju odnawialnych źródeł energii z energetyką konwencjonalną, opartą na węglu i gazie.

„Mówimy o połączniu rozwoju OZE z utrzymaniem nowoczesnego sektora wydobywczego. Wraz z rozwojem energetyki odnawialnej potrzebujemy mieć pewnego stabilizatora systemu energetycznego - i tym stabilizatorem powinna być energetyka konwencjonalna, oparta o gaz (…) i węgiel kamienny” - powiedział Tobiszowski, jako przykłady realizowanych w tej dziedzinie inwestycji wskazując elektrownie Dolna Odra (gdzie będzie blok gazowy) i Jaworzno (gdzie wkrótce będzie oddany do użytku blok węglowy).

Tobiszowski przekonywał, że dzięki racjonalnej polityce energetycznej „utrzymujemy miejsca pracy i budujemy stabilność regionów”. „Śląsk będzie tej stabilizacji potrzebował, bo wciąż jest w okresie transformacji” - dodał wiceminister energii.

PAP/ as/