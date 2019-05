Premier chce lepszych dróg powiatowych

Nie chcemy, żeby wszystkie drogi prowadziły tylko do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia, ale żeby były pomiędzy tymi mniejszymi, powiatowymi miejscowościami - mówił premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas uroczystości wręczenia promes samorządowcom w Gorzowie Wielkopolskim

Premier podkreślał, że dla jego rządu ważny jest rozwój dróg biegnących między mniejszymi miejscowościami.

Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ja wiem, że między Gorzowem (Wielkopolskim) a Rzymem są te podobieństwa różne, bo i jedno i drugie miasto są na siedmiu wzgórzach położone, ale my nie chcemy, żeby wszystkie drogi prowadziły tylko do Warszawy, czy tylko do Krakowa, Wrocławia, tylko właśnie, żeby były pomiędzy tymi miejscowościami mniejszymi, powiatowymi - mówił szef rządu.