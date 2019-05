Orban: Francusko-niemiecka oś odeszła do przeszłości

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył w piątkowym wywiadzie dla niemieckiego tabloidu „Bild”, że epoka, w której Niemcy i Francja decydowały o całej Europie, należy do przeszłości. Zaatakował też czołowego kandydata Europejskiej Partii Ludowej w wyborach do PE Manfreda Webera.

Epoka niemiecko-francuskiej osi w Europie już minęła. Francja, Niemcy i kraje Grupy Wyszehradzkiej - tak wygląda obecnie geometria Europy - mówi Orban. - Politycznie, emocjonalnie i gospodarczo państwa V4 zbudują trwały związek. Przyjdzie moment, kiedy również Niemcy odkryją, że należą do tej środkowoeuropejskiej grupy. To zmieni politykę w Europie - przewiduje.

Węgierski premier broni jednocześnie swoich działań wobec Rosji i Chin, które często pozostają w sprzeczności z działaniem UE jako całości.

Sankcje wobec Rosji doprowadziły do zwiększenia obrotów handlowych między Rosją a Niemcami. Powstaje wręcz rosyjski gazociąg do Niemiec. Tymczasem węgierski eksport do Rosji skurczył się o 8 mld euro. Z mojego stanowiska wygląda to tak, jakby duże państwa europejskie wyparły nas, Środkowych Europejczyków, z handlu i zajęły nasze miejsce. I nazwały to sankcjami. To samo dotyczy Chin - uzasadniał.