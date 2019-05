CSR – jak to działa w Polsce

Społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Stymuluje współpracę firm i pracowników ze społecznością, edukuje, angażuje i wzmacnia więzi. Jak w praktyce wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu w naszym kraju?

CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialność, którą biorą na siebie organizacje za wpływ ich decyzji na środowisko i społeczeństwo. Możliwe jest to dzięki etycznemu i przejrzystemu postępowaniu.

Odpowiednio realizowany CSR może sprzyjać dynamizacji gospodarki i powodować jej pozytywne zmiany. Według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” stworzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu coraz więcej firm wdraża rozwiązania biznesu odpowiedzialnego społecznie i dzieli się nimi ze społeczeństwem i rynkiem.

Jak tłumaczy Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju Andrzej Michalak coraz więcej polskich firm dostrzega korzyści płynące z CSR. Przede wszystkim jest to uwzględnienie interesu społecznego i ochrona środowiska. Przedsiębiorcy biorą pod uwagę długofalowy wpływ na swoje otoczenie i dzielą się z nim swoimi zyskami.

Działania te przyczyniają się do tworzenia dobrej opinii wśród pracowników, większej efektywności ich pracy oraz zysku dla całej społeczności. Prowadzi to do sukcesu w biznesie - odpowiedzialne firmy, dbające o swój wizerunek łatwiej przyciągają inwestorów. Dzięki bezkonfliktowym relacjom z otoczeniem społecznym i władzami samorządowymi ułatwione jest również funkcjonowanie w regionie - mówi Andrzej Michalak CSR jest dzisiaj widoczny pod przeróżnymi postaciami. Przykładami mogą być: pomoc dzieciom, osobom starszym czy estetyzacja otoczenia. Bardziej złożone inicjatywy dotyczą inwestowania w kluby sportowe różnych dyscyplin, czasem nawet jako sponsor strategiczny – dodaje Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju.