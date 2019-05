PKO BP: Podnosimy prognozę wzrostu PKB do 4,6 proc.

** Podnosimy prognozę wzrostu gospodarczego do 4,6 proc. w tym roku z 4,2 proc. – powiedział Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – Powodem jest lepszy wynik za I kwartał, co pokazuje, odporność polskiej gospodarki na gorsze warunki zewnętrzne – dodał.”

O przekonaniu ekonomistów PKO BP o odporności polskiej gospodarki na zawirowania na świecie świadczy fakt, że swoją analizę na temat sytuacji ekonomicznej naszego kraju zatytułowali „Kuloorporni”.

Mieliśmy niedawno do czynienia z sytuacją niespotykaną, kiedy Komisja Europejska obniża prognozy dla połowy gospodarek UE, a dla Polski podnosi i to w stopniu najwyższym – mówił Bujak.

Na Polsce nie odbijają się zawirowania, związane z kolejnym nasileniem się wojny handlowej między USA i Chinami, jako że nie mamy zbyt dużego importu i do Chin, i do USA. To o tyle ważne, że zdaniem Mariusza Adamiaka, dyrektora Biura Strategii Rynkowych PKO BP, ten konflikt szybko nie wygaśnie.

Na początku maja prezydent Donald Trump zaostrzył swoją retorykę w stosunku do Chin, wtedy też doszło do korekty na rynkach akcji po tym, jak osiągnęły one swoje tegoroczne szczyty – mówił. – Szanse, aby ten konflikt został wygaszony w ciągu najbliższego 1,5 roku są mało realne. Możliwe są krótkotrwałe porozumienia, ale moim zdaniem prezydent Trump uznał, że poza dobrymi danym gospodarczymi – a gospodarka USA, zwłaszcza z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, jest w dobrym stanie, potrzebuje jeszcze czynnika emocjonalnego do wygrania wyborów. A takim czynnikiem może być konflikt z Chinami, który jest popularny i wśród przeciętnych Amerykanów, i tamtejszych elit – dodał.

Dodatkowym elementem jest także napięcie między USA a Iranem, co – paradoksalnie – dla nas może mieć dobre skutki. Zdaniem Adamiaka, jest bowiem szansa, że USA z racji swojego zaangażowania na dwóch frontach nie zdecyduje się na otwarcie frontu trzeciego, a więc nie wprowadzi ceł na europejskie samochody. To mogłoby uderzyć w Europę Zachodnią, zwłaszcza w Niemcy. A tam już nie jest najlepiej, jako że wg Komisji Europejskiej to właśnie RFN oraz Włochy są na skraju recesji.

Nasi klienci przyznają, że ze względu na spowolnienie niemieckie firmy są bardziej skłonne do zmiany dostawców niż do tej pory, co działa na korzyść polskich przedsiębiorstw – powiedziała Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz Makroekonomicznych PKO BP. Jak widać, powtarza się proces z lat 2007-2011, kiedy to kryzys w Niemczech stał się motorem do przesunięcia produkcji do tańszych krajów, a więc m.in. do Polski. W wyborze naszego kraju pomaga fakt, że rośnie polska konkurencyjność.

W Polsce rosną jednostkowe koszty pracy, ale ważniejsze jest to, jak ten wzrost wygląda w stosunku do innych krajów. A relatywny wzrost kosztów pracy w Polsce jest niższy niż w innych krajach naszego regionu, więc polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna – powiedział Bujak. – Tę sytuację wzmacnia dodatkowo niewielka deprecjacja złotego w stosunku do euro – dodał.