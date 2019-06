Zakończyła się likwidacja bramek na A2

Zakończyła się likwidacją bramek do poboru opłat na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa. Jeszcze w czerwcu kierowcy będą mogli przejechać dwoma pasami ruchu w każdą stronę na wprost, bez zmniejszania prędkości - poinformowała we wtorek GDDKiA.

Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w miejscach po zlikwidowanych wysepkach na dawnym Punkcie Poboru Opłat (PPO) Pruszków ułożono już nawierzchnię betonową, która potrzebuje jeszcze czasu, by stać się odpowiednio wytrzymała.

Prace związane z likwidacją bramek do poboru opłat na autostradzie A2 trwały od połowy marca tego roku. Ich rozpoczęcie zapowiedział w grudniu ubiegłego roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister wyjaśniał wtedy, że nieczynny Punkt Poboru Opłat powoduje zakłócenia w płynności ruchu.

Na PPO Pruszków zlokalizowanych było 17 wysp dzielących, które miały służyć jako infrastruktura do przyszłego poboru opłat od samochodów osobowych. Prędkość na tym odcinku, ze względów bezpieczeństwa, jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia.

SzSz (PAP)