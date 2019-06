Tylko Polska i Włochy nie ukróciły wyłudzeń VAT na CO2

Na pytanie przewodniczącego komisji ds. VAT o to, kiedy dowiedział się o sygnalizowanych w UE problemach z VAT od CO2 i zmianie dyrektywy UE ws. odwróconego VAT w tej sprawie, b. wiceminister finansów Maciej Grabowski odpowiedział, że nie pamięta.

Przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała spytał b. wiceministra finansów o odwrócony VAT na prawa emisji CO2.

To była głośna sprawa w skali Europy. We Francji zawieszono działanie giełdy, która handlowała tymi certyfikatami, bo się okazało, że 80 proc. obrotu jest fikcyjne - zresztą wygenerowane przez firmę z Polski - dopytywał. - Szybko wprowadzono - gasząc ten pożar na poziomie unijnym - możliwość wprowadzenia odwróconego VAT-u na CO2 przez kraje członkowskie bez derogacji. Bardzo szybko większość krajów UE „w przeciągu miesiąca, czy dwóch, taki odwrócony VAT na CO2 wprowadziła, były dwa państwa, które tego nie wprowadziły - to były Polska i Włochy - mówił.