PKO BP bije własne rekordy mobilne

Klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo z każdym kwartałem jeszcze chętniej korzystają z dobrodziejstw bankowości mobilnej. Raporty PRNews i Cashless za I kwartał 2019 umacniają największy polski bank na pozycji lidera bankowości mobilnej we wszystkim kategoriach. Do prawie 28 proc. wzrósł udział klientów banku w grupie „mobile only”, czyli wśród osób bankujących wyłącznie z poziomu urządzenia mobilnego.

IKO z miesiąca na miesiąc się rozwija, a coraz więcej klientów używa go do codziennego zarządzania swoimi finansami. Obecnie klienci banku mają łącznie 3,5 mln aktywnych aplikacji, a licznik transakcji wykonanych w IKO przekroczył niedawno 200 milionów.

Z każdym dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem pobijamy swoje własne rekordy mobilne – notujemy dynamiczny przyrost aktywnych aplikacji, unikatowych użytkowników, transakcji mobilnych czy sprzedaży w aplikacji IKO. Nieustannie dbamy o to, aby wachlarz funkcji i usług dostępnych w aplikacji IKO się powiększał, ale także by ich jakość utrzymywała się na najwyższym poziomie – mówi Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

W raportach PRNews i Cashless za I kwartał PKO Bank Polski utrzymuje pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce. Bank miał w tym okresie 2,9 miliona klientów logujących się do banku z poziomu urządzenia mobilnego (do IKO, iPKO lajt i pełnej wersji iPKO), z 25-proc. udziałem w rynku, o 610 tysięcy więcej niż przed rokiem. W I kwartale liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej IKO (co najmniej jedno logowanie w miesiącu) przekroczyła 2 miliony (o 609 tysięcy więcej r/r), a wykonali oni w tym czasie ponad 33 miliony transakcji mobilnych. Najbardziej spektakularny jest udział klientów PKO Banku Polskiego w grupie „mobile only”, czyli wśród osób, które logują się do banku wyłącznie za pomocą urządzenia mobilnego – jest to prawie 1,2 mln, co stanowi niemal 28-proc. udział w rynku.

Portal Cashless publikuje dodatkowo zestawienie aktywnych użytkowników BLIKA, czyli klientów banków, którzy w I kwartale wykonali za pomocą tego systemu przynajmniej jedną dowolną transakcję gotówkową lub bezgotówkową. W PKO Banku Polskim było prawie 1 milion takich klientów, zaś łącznie na rynku bankowym 3,3 mln, zatem co trzeci aktywny użytkownik BLIKA jest klientem PKO Banku Polskiego.

Duża popularność IKO idzie w parze z jakością i zadowoleniem użytkowników, którzy w dwóch największych sklepach z aplikacjami wystawili IKO już ponad 350 tysięcy ocen. Ich średnia utrzymuje się na poziomie 4,8 na 5 możliwych gwiazdek, dzięki czemu IKO po raz kolejny zostało uznane za najlepszą aplikację na świecie przez brytyjski Retail Banker International. W ostatnim czasie aplikacja została wzbogacona między innymi o mobilną autoryzację, kartę kredytową jako źródło pieniądza dla transakcji BLIKIEM, wniosek o kartę kredytową i zmianę limitu karty (Android), a także wniosek o limit odnawialny (Android). W IKO można też korzystać z kantoru internetowego, do którego dołączyły w ostatnich dniach 3 nowe waluty: czeska korona (CZK), chorwacka kuna (HRK) i węgierski forint (HUF) – łącznie dla klientów dostępnych jest w nim już 10 walut.

Bank prowadzi prace nad kolejnymi funkcjami w IKO, w tym m.in. ubezpieczeniami komunikacyjnymi i biletami komunikacji miejskiej, a także nad projektem „Talk to IKO”, który umożliwi sterowanie aplikacją, a w przyszłości także innymi usługami dodanymi, za pomocą głosu.