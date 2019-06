Komisja VAT: Świadek uciekł przed zeznaniami

Były dyrektor departamentu administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów Maciej Młodzikowski nie stawił się w środę na przesłuchanie przez komisję śledcza ds. VAT. Przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS) zapowiedział wniosek do sądu o ukaranie świadka za nieusprawiedliwioną nieobecność.

„Nie stawił się świadek dzisiaj, to stwierdzamy” - poinformował Horała na początku posiedzenia. „Sygnał też jest z biura przepustek, że nie pobrał przepustki, więc to nie jest tak, że gdzieś utknął po drodze w Sejmie. Mam z biura komisji potwierdzenie nadania licznych listów poleconych i przesyłek kurierskich z wezwaniami. Spełnia to kodeksowe przesłanki skutecznego zawiadomienia. Wobec czego musimy stwierdzić niestawiennictwo świadka” - wyjaśnił przewodniczący.

Horała zapowiedział, że poprosi o przygotowanie wniosku do odpowiedniego sądu o ukaranie świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, ponieważ usprawiedliwienie do komisji nie wpłynęło. Wniosek ten, jak będzie gotowy zostanie przegłosowany przez komisję w formie uchwały.

Horała poinformował, że kolejne przesłuchanie zaplanowano na czwartek na godzinę 9. Najpierw przesłuchiwany ma być były prezes Rządowego Centrum Legislacji i sekretarz Rady Ministrów Maciej Berek, a po nim była wiceprezes zarządu ds. sprzedaży w zarządzie spółki Sygnity Magdalena Taczanowska.

Dotąd komisja śledczą ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów w latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnimi byli - we wtorek - były zastępca przewodniczącego zespołu problemowego ds. podatków pośrednich Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów Roman Namysłowski oraz były dyrektor departamentu informatyki Ministerstwa Finansów Paweł Oracz.

Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

