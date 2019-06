PKO BP rozwija usługi cyfrowe

PKO Bank Polski wspólnie z Politechniką Warszawską zrealizuje projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest zdobycie kompetencji w zakresie emisji i obrotu tokenami oraz usług wykorzystujących smart kontrakty i technologię blockchain, podało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego wartość wynosi 13,4 mln zł, z czego 6,6 mln zł to środki z NCBR.

PKO Bank Polski rozwija kompetencje dotyczące usług cyfrowych, w tym wykorzystujących technologię blockchain. W ubiegłym roku wspólnie z KIR i partnerami technologicznymi stworzyliśmy trwały nośnik oparty na blockchainie, w banku trwają zaawansowane prace nad kolejnymi istotnymi wdrożeniami technologicznymi, a równolegle prowadzimy projekty R&D, których celem jest znalezienie następnych zastosowań dla blockchaina w banku. Chcemy rozwijać nasze know-how w zakresie tokenizacji oraz smart kontraktów po to, aby we właściwym momencie móc wykorzystać zdobytą wiedzę i wdrożyć kolejne cyfrowe usługi - powiedział wiceprezes PKO BP Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.

Głównym celem projektu jest opracowanie platformy do świadczenia usług z wykorzystaniem tokenów i smart kontraktów na bazie technologii blockchain. Usługi tokenizacji umożliwiają tworzenie cyfrowego odpowiednika realnych wartości materialnych, niematerialnych i prawnych. Pozwalają one także na cyfrowy obrót tokenami. Przykładem takich usług mogłoby być np. emitowanie tokenów akcji, obligacji, etf’ów czy listów zastawnych. Badania obejmą także możliwości bezpiecznego i kontrolowanego przez bank obrotu tokenami, wskazano również.

Usługa smart kontraktów umożliwia z kolei tworzenie cyfrowych umów, minimalizujących problem wystąpienia potencjalnych błędów, a jednocześnie bezpiecznych i efektywnych kosztowo. Przykłady potencjalnych usług to tworzenie i zarządzanie smart kontraktami dotyczącymi escrow, akredytywy, polis ubezpieczeniowych oraz wspierających procesy tokenizacji.

W 2019 roku NCBR przeznaczy na realizację ‘Szybkie Ścieżki’ aż 2,25 mld zł. Pieniądze te czekają nie tylko na MŚP i dużych przedsiębiorców, po raz pierwszy NCBR dopuściło do udziału w konkursie konsorcja firm z jednostkami naukowymi. W przypadku mikro-, małych i średnich firm minimalna wartość kosztów kwalifikowanych finansowanego projektu musi wynosić 1 mln zł, a w przypadku dużych przedsiębiorstw i konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość projektu to natomiast 50 mln euro. Pierwszy nabór wniosków w konkursie właśnie zakończy się 1 lipca, kolejny planowany jest w terminie od 16 września do 16 grudnia br.” - czytamy dalej.