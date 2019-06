Niemcy wściekli na Trumpa i wystraszeni

Tygodnik „Der Spiegel”, komentując w czwartek zapowiedź przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski ocenia, że Warszawa jest dla Trumpa wzorowym sojusznikiem.

Wizyta narodowo-konserwatywnego polskiego prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu pokazuje, jak Trump wyobraża sobie grzecznego sojusznika. Najpierw Duda pochwalił Trumpa i jego administrację. Następnie Trump pochwalił Dudę i na jego cześć kazał zorganizować przelot myśliwców F-35 nad Waszyngtonem. Polska chce kupić około 30 tych maszyn. Cena za sztukę - 90 mln dolarów. To oczywiście podoba się Trumpowi - pisze na stronie internetowej lewicowo-liberalny tygodnik. - Podobna oferta leży na stole w Niemczech, na razie nie ma jednak decyzji. Nie powinno zatem dziwić, że Trump znów je skrytykował za wydatki na obronność: Niemcy robią za mało - gderał. Jednocześnie, wprowadził do rozmów temat przeniesienia tysiąca żołnierzy z Niemiec do Polski. Koszary dla nich są już budowane przez Polaków. Możliwa nazwa: „Fort Trump” - puentuje „Spiegel”.