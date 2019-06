PFR ogłasza ambitne plany na kolejne lata

Wśród kluczowych celów PFR w nowej strategii działania na lata 2019-2021 jest zaangażowanie kapitałowe w wysokości 24 mld zł m.in.w rozwój programów wsparcia dla innowacji i programów społecznych, budowa mieszkań pod wynajem, mocne wejście w rozwój i inwestycje OZE oraz zbudowanie platformy komunikującej samorządy z przedsiębiorcami. Według nowej strategii przewidziany jest zwrot na kapitale w wysokości 4-6 proc.

W ocenie Pawła Borysa prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nowa strategia jest kontynuacją poprzedniej strategii.

Celem Grupy PFR jest zainwestowanie 24 mld zł w ramach 15 strategii inwestycyjnych do 2021 r. W ramach tej kwoty ok. 11,3 mld zł zostanie zainwestowanych w aktywa niepubliczne, m.in. inwestycje strategiczne, infrastrukturę, duże polskie przedsiębiorstwa, inwestycje samorządowe, ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw czy odnawialne źródła energii.

Ok. 1,6 mld zł w ramach działalności inwestycyjnej zostanie zainwestowane w aktywa publiczne w ramach funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych przez PFR TFI w PPK. Z kolei ok. 3,6 mld zł będzie zainwestowane w formule funduszy funduszy w ramach funduszy venture capital PFR Ventures (CVC, Starter, Otwarte Innowacje, KOFFI, Biznest), a także funduszu funduszy private equity. Ok. 7,5 mld zł zostanie zainwestowane w budowę mieszkań na wynajem. Kluczowym celem Grupy PFR do 2021 r. jest budowa 50 tys. mieszkań

Najbliższe 3 lata to okres, gdy cały czas inwestujemy - i liczymy, że w 3 czy 4 roku uzyskamy odpowiedni poziom rentowności. Chcemy mieć stopę zwrotu z kapitału na poziomie 4-6 proc. - dodał prezes.

Istotnym elementem nowej strategii są inwestycje w OZE oraz w rozwiązania Smart City.

Jak powiedział Bartłomiej Pawlak wiceprezes PFR w ciągu 2-3 tygodni zostanie zaprezentowany rodzaj finansowania, który będzie użyty.

Musimy się zaangażować w transformację energetyczną - do końca 2020 roku potrzeba 50 mld zł inwestycji, a realizacja celów do 2030 roku to ponad 200 mld zł koniecznych inwestycji. Jest luka finansowa i naszymi instrumentami chcemy tę lukę uzupełnić, by te inwestycje mogły być realizowane. To jest ważne dla konkurencyjności gospodarki i samego środowiska - dodał wiceprezes.

Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak zwrócił uwagę, że OZE jest także generatorem nowych rozwiązań technologicznych, dlatego Fundusz chce „spojrzeć na ten sektor szerzej”.

Jest to gałąź gospodarki bardzo dotowana w wielu krajach. Będziemy szukali szerzej niż tylko w inwestycje w elektrownie. Będziemy szukali firm ze sfer cleantech, które przyczyniają się do tego, że otoczenie będzie bardziej ekologiczne - powiedział Pawlak.

PFR zapowiada również szerszą współpracę z samorządami i pomoc w intensywnym rozwoju Smart City, czyli inteligentnych rozwiązań stosowanych w miastach tak, by podnieść komfort życia mieszkańców.

Jak przyznał Pawlak z PFR dzisiaj olbrzymim problemem i wyzwaniem dla samorządów nie jest dostęp do kapitału, a wiedza jak dobrze spożytkować i zainwestować te środki.

Dlatego też intensyfikujemy działania doradcze nie tylko przez naszych pracowników, ale i firmy doradcze wybrane przez resort inwestycji i rozwoju. Chcemy stworzyć platformę Smart City, która by pomagała dotrzeć i ułatwić kontakt firmom z wieloma samorządami. Na tej platformie biznes będzie mógł zaprezentować swoje pomysły, idee i ofertę dla samorządów. Bardzo mocno stawiamy na rozwój formuły partnerstwa publiczno-prywatnego - mówi Pawlak z PFR.

Jednocześnie PFR mocno przygotowuje się do startu PPK od 1 lipca tego roku, kiedy to, programu ma przystąpić 3,5 mln osób zatrudnionych w firmach zatrudniających do 250 osób. Takich firm w Polsce jest 4100.

Budujemy niezbędną ewidencję, w której będą zarejestrowani uczestnicy PPK. Jednak bardzo dużym wyzwaniem jest nie tyle sama infrastruktura i system IT, co wiedza o samym funkcjonowaniu tego programu, a także przekonania Polaków do oszczędzania na emeryturę. Oczywiście negatywny wpływ Polaków na decyzję o oszczędzaniu w nowym programie rządowym, ma znacjonalizowanie środków z OFE, więc zaufanie Polaków do oszczędzania będzie bardzo ciężko odbudować, przyznał Bartosz Marczuk wiceprezes PFR.

Jak informuje PFR, aby sprawnie wprowadzić PPK tylko przez ostatnie pół roku przeprowadzono ponad 200 szkoleń dla pracodawców.

Rozbudowujemy też na wschodzie Polski centralny punkt dla infolinii PPK. Zależy nam, aby do 2021 roku w PPK uczestniczyło ok. 50 proc. pracowników, czyli 5,5 mln osób - zapowiada prezes Borys.

Jak prognozuje prezes PFR uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) może sięgnąć nawet 60 proc. uprawnionych, natomiast liczba podmiotów oferujących PPK może wynieść ok. 20.

Zapowiadaliśmy, że w PPK będzie uczestniczyło 15-20 instytucji, natomiast dziś można powiedzieć, że będzie to raczej 20 instytucji. Zapowiadaliśmy co najmniej 50 proc. uczestnictwa, ale po cichu liczymy na 60 proc. uczestnictwa - uważa Borys.

W nowej strategii znalazło się również zaangażowanie kapitałowe PFR-u budowy mieszkań na wynajem. Według informacji jakie przekazał Fundusz, kluczowym celem jest wybudowanie do 2021 r. 50 tys. mieszkań. Na ten cel będzie przeznaczone ok.7,5 mld zł.

Prezes Borys pytany był także o zaangażowanie finansowe w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Nie wykluczamy zaangażowania kapitałowego w budowę CPK, jednak nie wcześniej niż pod koniec tej strategii lub już w następnej - twierdzi prezes Borys.

Skumulowany zysk netto PFR w latach 2016-2018 wyniósł 403 mln zł, Fundusz dysponuje kapitałem w wysokości 3 mld zł, a średni wzrost z kapitału własnego wyniósł 7 proc.