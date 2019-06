Jesteś fanem elektrycznych hulajnóg? Zobacz to!

Elektryczne hulajnogi rządzą w polskich miastach. Pojawiły się pod koniec ubiegłego roku i znalazły rzesze fanów. Polacy jeżdżą nimi do pracy, na spotkania z przyjaciółmi lub po prostu dla zabawy. I im cieplej, tym użytkowników hulajnóg więcej.

Politycy pracują nad przepisami regulującymi poruszanie się hulajnogami, a my niestety coraz częściej słyszymy o wypadkach z ich udziałem, w których są poszkodowani. Skutki to najczęściej złamania, stłuczenia, urazy głowy, skaleczenia czy zwichnięcia. Wsiadając na hulajnogę trzeba więc zadać sobie pytanie czy na wypadek wypadku mamy odpowiednią polisę.

Używając hulajnogi należy zachować szczególną ostrożność i zawsze należy brać pod uwagę ryzyko wypadku. Jednak naprawdę niewiele trzeba, by rozpędzoną hulajnoga wpaść, co nie raz już w Polsce miało miejsce, na przechodnia czy zderzyć się z innym fanem hulajnóg. I kłopot gotowy. Stres, problemy ze zdrowiem, wizyty w przychodniach czy… roszczenia finansowe wobec sprawcy wypadku. I tu – gdy to my jesteśmy sprawcą - zbawieniem jest polisa. – Najlepszym rozwiązaniem będzie OC w życiu prywatnym.

Dzięki temu ubezpieczeniu nie będziemy musieli z własnych środków pokrywać kosztów ewentualnego leczenia, hospitalizacji czy innych zabiegów, którym po kolizji może zostać poddana osoba poszkodowana. – wyjaśnia Maciej Krzysztoszek z LINK4.

Ochrona OC w życiu prywatnym to element wielu produktów LINK4. Jest w pakiecie LINK4 Mama, czyli specjalnym ubezpieczeniu dla dzieci i rodziców, w OC i NNW dla rowerzystów, ale także ubezpieczeniu nieruchomości.

Bardzo ważne jest to, że ochrona z OC w życiu prywatnym kupionym wraz z ubezpieczeniem nieruchomości w wariancie rozszerzonym będzie przysługiwać nie tylko właścicielowi mieszkania czy domu, ale też wszystkim domownikom. Współmałżonkowi, partnerowi lub partnerce, dzieciom. Słowem wszystkim, którzy zamieszkują ubezpieczoną nieruchomość. – precyzuje Krzysztoszek. Warto dodać, że OC w życiu prywatnym wybawi nas z kłopotów także wtedy, gdy zalejemy sąsiadów i w szeregu innych losowych przypadków, w których – jako ubezpieczony - ponosimy winę wobec osób trzecich. A dla wszyscy, który obawiają się niefrasobliwych fanów hulajnóg powinni pomyśleć o polisie NNW. – W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłacenie świadczenia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. – mówi Maciej Krzysztoszek.

