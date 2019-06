Trójmiasto będzie portem nr 1 na Bałtyku

Nowa infrastruktura kolejowa w portach Trójmiasta uczyni z nich hub numer jeden na Bałtyku - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania trzech umów, o wartości w sumie 3,2 mld zł brutto, dotyczących modernizacji, które poprawią kolejowy dostęp do portów w Gdańsku i Gdyni.

Umowy podpisali w poniedziałek rano w gdyńskim porcie przedstawiciele inwestora - spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz firm, które wygrały przetargi na realizację prac. Modernizacje mają zostać wykonane do końca 2021 r.

W dwa i pół roku mamy mieć pełną gotowość tej nowej infrastruktury kolejowej, którą dzisiaj zobowiązujemy się wybudować. Infrastruktury, która wydatnie zwiększy możliwości transportowania towarów i uczynienia z Trójmiasta - z Gdańska, z Gdyni - prawdziwego hubu numer jeden na Morzu Bałtyckim. W tym kierunku idziemy - powiedział w Gdyni premier. - To jest wizja rozwoju, to jest taka wizja, która na pewno się ziści, na pewno się zrealizuje - dodał.

Podkreślił też, że planowana „infrastruktura kolejowej znakomicie zwiększy możliwości przeładunkowe i możliwości gospodarcze, transportowe dla Gdańska i dla Gdyni”.

Przecież na dobrą sprawę wspaniale nawet rozwinięte porty bez dostępu do nowoczesnej infrastruktury kolejowej, to trochę tak, jak autostrada, na którą nie byłoby wjazdu - dodał premier. - Te inwestycje otwierają zupełnie nową perspektywę. Nowoczesność w pełnym tego słowa znaczeniu i otwarcie dla Gdańska, dla Gdyni, dla całego Pomorza, ogromnych nowych perspektyw - podkreślił. Porty w Gdyni i Gdańsku zwiększają swoje obroty, zwiększają wolumen przeładowywanych towarów. Ten rozwój gdzieś ma swoje granice, bo wyznaczają je możliwości transportowe. Pracujemy w Ministerstwie Infrastruktury nad rozwiązywaniem problemów dostępu do polskich portów bałtyckich - powiedział z kolei w czasie poniedziałkowej uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Według ministra podpisane w poniedziałek umowy spowodują, że trójmiejskie porty „będą najnowocześniejsze pod względem dostępowym”. Dodał, że biorąc również pod uwagę plany zarządców portów, ma nadzieję, iż Polska uplasuje się na pierwszym miejscu pod względem przeładunków towarów w portach morskich na Bałtyku.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiedział z kolei, że po modernizacji o połowę poprawi się przepustowość torów dojazdowych do portów w Gdańsku i Gdyni, co spowoduje, że pociągi będą jeździć szybciej i przewozić więcej towarów. Dodał, że „pełne naciski do 22,5 tony na oś będą dla wszystkich wagonów na wszystkich modernizowanych odcinkach linii”.

O około 50 proc. poprawi się przepustowość tych torów dojazdowych do portów. Czyli 50 proc. pociągów będzie mogło więcej dojechać i wyjechać. I one będą jeszcze o większej ładowności. To pokazuje, że modernizacja portów jest tym końcowym elementem, ale równocześnie wpisuje się w cały cykl modernizacji liniowych w kraju - tłumaczył prezes PKP PLK.

Trzy umowy zakładające inwestycje mające przyczynić się do poprawy kolejowego dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni opiewają w sumie na 3,2 mld zł brutto (2,6 mld zł netto). Niemal 40 proc. tej sumy to dofinansowanie ze środków unijnych - instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”. Jak poinformowało biuro prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) S.A., to jedne z największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego.

Umowy dotyczą wykonania trzech zadań, z których dwa związane są z gdańskim portem. Są to prace na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz na linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski. Z kolei w wypadku Gdyni chodzi m.in. o rozbudowę stacji Gdynia Port.

Biuro prasowe PKP PLK podało, że dzięki inwestycjom do obu portów będą mogły docierać dłuższe pociągi (do około 740 m), a - co za tym idzie, będzie można w nich przyjmować i odprawiać znacznie więcej ładunków, a dla przewoźników skróci się (od kilku do kilkudziesięciu minut) czasu załadunku i rozładunku towarów.

Prace mają dotyczyć modernizacji i przebudowy torów na stacjach portowych Gdańska (w sumie około 70 km) i Gdyni Port (około 115 km). Przebudowane mają zostać rozjazdy oraz przejazdy kolejowo-drogowe. Prace zakładają też zostanie liczby zelektryfikowanych torów oraz rozbudowy lokalnych centrów sterowania.

W gdańskim porcie oprócz przebudowy torów planowane są też modernizacja trzech mostach, 13 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych oraz 221 rozjazdów. Na wyremontowanej wraz z drogami towarzyszącymi ulicy Ku Ujściu powstanie nowy wiadukt. Zmodernizowane zostaną stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa. Prace w ramach dwóch kontraktów wykona konsorcjum firm Torpol S.A. i Intercor Sp. z o.o.

Z kolei w gdyńskim porcie, poza przebudową 115 km torów, zmodernizowanych zostanie 13 km dróg i 2 przejazdy kolejowo-drogowe. Powstanie 356 nowych rozjazdów. Planuje się też budowę 2 nowych wiaduktów kolejowych i przebudowę istniejącego mostu.

Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2021 r.

