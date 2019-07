Zmienia się sytuacja bezrobotnych

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w czerwcu wzrósł drugi miesiąc z rzędu, a skala zmian była większa niż przed miesiącem - podało BIEC. Eksperci zwracają uwagę na mały odpływ z bezrobocia do zatrudnienia.

„Zazwyczaj o tej porze roku dochodzi do sezonowego wzrostu wartości wskaźnika, co wynika między innymi ze zmniejszonej podaży nowych ofert pracy. Tegoroczna skala wzrostu WRP jest jednak mniejsza od ubiegłorocznej” - czytamy w poniedziałkowym komunikacie Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Według BIEC trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu jego wartości, a tym samym prognozują możliwość wzrostu stopy bezrobocia. „W szczególności - stosunkowo mały odpływ z bezrobocia do zatrudnienia może zapowiadać pogorszenie sytuacji na rynku pracy” - podkreślono. Cztery składowe, jak dodano, oddziałują w kierunku spadku wartości WRP, a tym samym spadku stopy bezrobocia; wpływ jednej zmiennej jest neutralny.

Eksperci Biura wskazują, że stopa bezrobocia rejestrowanego w maju zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 pkt proc. i wyniosła 5,4 proc. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych nie uległa zmianie i również wyniosła, podobnie jak przed miesiącem 5,4 proc.” - napisano.

Jak podkreślono, w maju najbardziej niepokojące informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy płyną z danych nt. liczby osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. „Pracę znalazło nieco ponad 4 tys. mniej osób niż w kwietniu (spadek na poziomie około 7 proc.). Wskazany strumień maleje trzeci miesiąc z rzędu” - czytamy.

Eksperci zwrócili uwagę, że również w porównaniu do maja 2018 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie. W maju 2019 r. takich było o niespełna 10 tys. mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (spadek o ok. 14 proc.) - wyjaśniono. „W rejestrach bezrobotnych coraz większą część stanowią osoby, które dawno utraciły zdolność do podjęcia jakiejkolwiek pracy” - zaznaczono. Według BIEC „spadek odpływu z bezrobocia do zatrudnienia nastąpił pomimo wzrostu liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy”.

Biuro wskazuje, że w maju napływ do zasobu bezrobotnych zmalał o niespełna 9 tys. osób (nieco ponad 6 proc.) i utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. „Biorąc pod uwagę relatywnie małe szanse na zatrudnienie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, nawet niewielki napływ nowych bezrobotnych pogłębia problem niewystarczającej efektywnej podaży pracy i trudności w dopasowaniu bezrobotnych do dostępnych ofert pracy” - napisano.

