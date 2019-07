GPW: Platforma Żywnościowa pomoże obniżyć ceny

Liczymy, że konsumenci będą taniej kupować produkty rolne, a rolnicy dostaną godziwe wynagrodzenie za swoją pracę - powiedział o projekcie tzw. Platformy Żywnościowej prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.

Giełda jest po to, żeby zwiększać efektywność działania rynków. W tej chwili marże, które są realizowane w kanale dystrybucji produktów rolnych, są dość wysokie - jeśli kupujemy owoce czy warzywa w sklepie, to z tego, co my zapłacimy, rolnik dostanie między 20 a 60 proc. Liczymy na to, że marże spadną, czyli my jako konsumenci będziemy taniej kupować, a rolnicy dostaną godziwe wynagrodzenie za swoją pracę, oraz powstanie +dobro publiczne+ w postaci informacji o cenach w rolnictwie” - podkreślił prezes GPW Marek Dietl.