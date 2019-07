Przedsiębiorcy mają więcej czasu na split payment

Wsłuchaliśmy się w głosy przedsiębiorców i przesunęliśmy na 1 listopada br. datę wprowadzenia obowiązkowego split payment w VAT, tak by mogli lepiej przygotować się do zmian w prawie - napisał na Twitterze resortu finansów minister finansów Marian Banaś.

Naszym priorytetem jest dialog, współpraca i ochrona uczciwych przedsiębiorców. Celem mechanizmu podzielonej płatności jest uszczelnienie systemu i zmniejszenie luki w VAT, ale również zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorcom podczas transakcji. Wsłuchaliśmy się w głosy przedsiębiorców i datę wprowadzenia obowiązkowego MPP przesunęliśmy na 1 listopada br., tak by mogli lepiej przygotować się do zmian w prawie - czytamy we wpisie Banasia.