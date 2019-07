ZBP: W II kwartale próbowano wyłudzić 92 mln zł

W II kw. tego roku zablokowano 1 tys. 122 próby wyłudzeń kredytów na kwotę 92 mln zł - poinformowali przedstawiciele Związku Banków Polskich (ZBP). W tym czasie odnotowano dziewięć prób wyłudzenia kredytów przekraczających 1 mln zł, z czego największa to 20 mln zł w woj. kujawsko-pomorskim.

W II kwartale 2019 r. zablokowano 1122 próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 92 milionów złotych. Przestępcy wykorzystują do tego kradzione i podrobione dowody osobiste, paszporty i prawa jazdy. Dlatego tak ważne jest, by każdy kto utracił swoje dokumenty jak najszybciej zastrzegł je w banku - nawet jeżeli nie ma konta - poinformował we wtorek ZBP. Jak dodano, w ostatnich 12 miesiącach liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wyniosła 5 tys. 367, a łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów opiewała na 327,8 mln zł.