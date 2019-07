Zawieszenie działalności, a pracownicy na urlopach

Zawieszenie działalności gospodarczej to sposób na przetrwanie „złej passy” w firmie bez konieczności jej likwidacji. Masz ciężki okres w swoim biznesie? Potrzebujesz czasu na przemyślenie nowych koncepcji i rozwiązań? Zobacz, kiedy nie musisz zwalniać pracowników i co warto wiedzieć w tej kwestii.

Już od ponad roku zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest nie na dwa lata, ale na dowolny okres, przy zachowaniu minimum w postaci 30 dni. Opcja ta jest kusząca dla tych, którzy potrzebują przerwy w prowadzeniu biznesu, niezależnie od tego, czym przerwa ta jest spowodowana. Masz w planach tego typu krok? Zobacz, jakie zmiany odnośnie pracowników na określonych urlopach wniosła Konstytucja Biznesu.

Rodzaj umowy ma kluczowe znaczenie

Na pewno wiesz, że aby zawiesić działalność gospodarczą nie możesz zatrudniać pracowników. To obostrzenie, z którego zdaje sobie sprawę większość szefów. Co ważne, sporo zależy jednak od rodzaju umowy, na podstawie której zatrudniasz pracownika.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami, za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru bądź spółdzielczej umowy o pracę. Jeśli zatrudniasz w ten sposób pracowników w swojej firmie, jednoczesne zawieszenie działalności zwyczajnie nie będzie możliwe. Zielone światło mają jednak Ci, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, które podlegają nie Kodeksowi Pracy, ale Kodeksowi Cywilnemu. Mowa tutaj m.in. o umowie zlecenia czy umowie o dzieło, których nie musisz rozwiązywać w przypadku zawieszenia działalności.

Pracownik na urlopie – tutaj są wyjątki!

Jeśli zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę, zawieszenie działalności nie jest możliwe bez ich zwolnienia. Wyjątkiem są jednak pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz rodzicielskim, którzy nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u Ciebie.

Przepisy dotyczące tej kwestii zmieniły się po wejściu Konstytucji Biznesu. Wiele małych firm, zatrudniających jednego pracownika przebywającego akurat na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, odetchnęło z ulgą. Do tej pory zawieszenie działalności w tego typu przypadku nie było możliwe. Nowe przepisy podeszły do tego jednak nieco łagodniej. Możesz zawiesić działalność gospodarczą, jeśli zatrudniasz pracownika i przebywa on akurat na jednym z wymienionym wyżej urlopów.

Pamiętaj jednak, że jeśli pracownik zakończy tego typu urlop bądź złoży wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u Ciebie, będziesz zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia za przestój. Wynagrodzenie tego typu wypłacane będzie aż do momentu zakończenia okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

Możesz też, w przypadku zakończenia urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego Twojego pracownika, po prostu wznowić swoją działalność gospodarczą i działać tak samo jak przed jej zawieszeniem.