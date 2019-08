„Sieci”: Czy tę sprawę też skręcą?

W najnowszym numerze „Sieci”: kulisy skandalu, którego bohaterem jest popularny niegdyś dziennikarz, Kamil Durczok. Jego pijacki rajd przez pół Polski mógł doprowadzić do karambolu i śmierci wielu ludzi. Ale już ma zaskakująco wielu obrońców wśród elit III RP.

Marek Pyza w artykule „Człowiek z procentów” zastanawia się, jaka przyszłość czeka Kamila Durczoka.

To modelowy przykład na to, jak ze szczytu upaść na samo dno. Kiedyś medialny bóg – za takiego uważało go wielu, ale przede wszystkim sam siebie tak postrzegał. Dziś jest najsłynniejszym w Polsce pijakiem za kierownicą. W jego sprawie najbardziej uderzające jest to, że dominujące pytanie brzmi: czy znów to skręcą? – pyta Pyza i zauważa: Jego nieprzytomny rajd przez pół Polski to w tej historii puenta, której być może nie dało się uniknąć. Grozi mu nawet wieloletnie więzienie, ale istnieje obawa, że powtórzy się casus Piotra Najsztuba, któremu nie spadł włos z głowy po potrąceniu staruszki na pasach, gdy jechał bez prawa jazdy, ubezpieczenia OC i przeglądu technicznego. Czy – podobnie jak w przypadku innych celebrytów – skończy się na zapłacie symbolicznej grzywny i odebraniu prawa jazdy na parę miesięcy? A może wcale nic w jego życiu się nie kończy? Może znów uda mu się wykaraskać z wizerunkowej katastrofy? Może za jakiś czas dostanie od kogoś szansę w mediach? Może powiedzie się misja jego obrońców, którzy z taką inwencją szukają argumentów, by rozłożyć nad nim parasol ochronny? Czy Kamil Durczok będzie kolejnym dowodem na to, że są w Polsce równi i równiejsi? Niestety już są powody, by się tego obawiać - zauważa Marek Pyza.