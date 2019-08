NBP może zwiększyć wpłaty do budżetu

RPP zwróciła się o analizy dotyczące zmiany reguł wpłaty zysku NBP do budżetu państwa, pod kątem możliwości wpłaty części zysku do budżetu nawet w przypadku wystąpienia konieczności utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego - powiedział członek RPP, Jerzy Żyżyński.

W lipcu na posiedzeniu Rady odbyła się gorąca dyskusja dotycząca kwestii wpłaty zysku NBP do budżetu państwa. Pojawiła się propozycja, by zmienić obowiązujące reguły wpłaty tego zysku. Obecnie NBP jest zobowiązany ustawowo do utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, która jest wykorzystywana w przypadku wystąpienia kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej, które mogłyby spowodować stratę - powiedział Żyżyński. - Dyskusja na Radzie dotyczyła tego, by w przypadku wypracowania przez NBP zysku księgowego, ale przy wystąpieniu konieczności utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego, część tego zysku mogła być odprowadzana do budżetu, a część przeznaczana na rezerwę. Chodzi o to, by nie przeznaczać całego zysku na rezerwę i zaakceptować ewentualny dłuższy okres odtworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka kursowego. RPP zwróciła się do prawników o analizy w tej sprawie. Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte - dodał.