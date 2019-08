1.217 mln zł zysku grupy PKO BP

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2019 roku wzrósł do 1.217 mln zł z 933 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie półrocznym. Zysk banku był 3,4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.176,4 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 1.100,8 mln zł do 1.220 mln zl.

W I połowie 2019 roku zysk netto wyniósł 2.079 mln zł, czyli wzrósł 23 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.538 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.538,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.513,9- 2.561 mln zł).

Wynik z prowizji w II kwartale 2019 roku wyniósł 760 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 757,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 748 mln zł do 766 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2019 roku 322 mln zł. Rynek oczekiwał o 8,7 proc. wyższych odpisów na poziomie 352,5 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,57 proc.

