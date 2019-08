WSJ: Pozwólcie Salviniemu zreformować Włochy

Dobrze, że we Włoszech ostatecznie upadła niedobrana koalicja Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd - ocenia „Wall Street Journal”. Dodaje, że jeśli nowe wybory wygra szef Ligi Matteo Salvini, UE powinna dać mu swobodę ruchu na dokonanie obiecywanych reform.

Za najbardziej prawdopodobnego zwycięzcę ewentualnych przedterminowych wyborów uważany jest Salvini. Jego partia szybuje w sondażach, m.in. za sprawą twardej polityki antyimigranckiej, ale też - zaznacza „WSJ” - gospodarczych pomysłów Salviniego.

Plan ten jest kością niezgody w ostatnich sporach między Rzymem a Unią Europejską.

Księgowi w Brukseli kurczowo trzymają się wymyślonych w znacznej mierze prognoz gospodarczych, by opierać się przejawianej przez Salviniego chęci poeksperymentowania z reformą podatkową. Koalicyjny partner Salviniego pogarszał sprawę, składając wielkie obietnice zwiększania wydatków socjalnych, co jest lekkomyślnością, do której UE powinna zniechęcać - wskazuje gazeta.